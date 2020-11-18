İlk başta temaslıları gizliyorlardı şimdi selam vereni bile söylüyorlar

112 Çağrı Merkezi bünyesinde kurulan İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezlerindeki görevliler testi pozitif çıkan veya temaslı olduğu için karantinada bulunan kişilerin kurallara uyup uymadıklarını denetlerken ilginç örneklerle de karşılaşıyor.



Tekkeköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırarak karantinada olduklarını ve evlerine ziyaretçi kabul edemeyeceklerini duyurdu. Bazı vatandaşlar ise evlerinin ve apartmanlarının girişine pankartlar asarak karantinada olduklarını bildiriyor. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, denetim ekiplerinin tam saha pres yaparak pozitifli veya temaslı olan vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için mücadele verdiklerini anlatarak “Salgının kontrol altına alınmasının tek çaresi bu. Kendisi pozitif veya temaslı olan vatandaşlarımızın evinde karantina sürecini geçirmeleri gerekiyor. Kural ihlali yapan ve bunda ısrar eden vatandaşlarımız yurtlarda karantina sürelerini geçiriyor. Amacımız pozitif veya temaslı vatandaşın sokakta bir başka vatandaşımıza salgını bulaştırmasına engel olmak. İlk başlarda vatandaşlarımız çok yardımcı değildi açıkçası. Kendisi pozitif olmuşsa kızı ile aynı ortamda bulunmuşsa bize bunu söylemiyor kızının, komşusunun ismini vermiyordu. Ama şu anda olay öyle hale geldi ki vatandaş bilinçlendi. Her kim kendisini ziyaret ettiyse söylüyor hatta bazıları yoldan geçerken selam vereni bile söylüyor” dedi.



Vatandaşların bu konuda daha çok bilinçlenmeye başladığına dikkati çeken Demir, “Testim pozitif çıktı, ziyaretçi kabul etmiyorum afişi asanlar var. Tekkeköy’ün bir mahallesinde bir karı koca, cami imamına testlerinin pozitif çıktığını söyleyip cami hoparlöründen ‘Şu güne kadar evime ziyaret edilmemesini rica ederim’ diye anons yaptırdı. Evinin dış kapısına ‘Bu evde pozitif vaka var ziyaretleri daha sonra yapmanız uygun olur’ diye tarih yazanlar var. Kendisi pozitif olduğu zaman çocuklarını haberdar edip ziyaretin kesilmesini talep edenler veya sağlayanlar var. Halkımızda bir bilinç oluştu. Pozitifli olduğunu bildiği halde dışarı çıkan birisi varsa vatandaşlarımızın 112’yi aramalarını rica ediyoruz. Bu çok önemli bir vatandaşlık görevidir” diye konuştu.