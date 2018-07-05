0553 313 94 23

Ankara'da büyük heyecan! Türkiye'nin 'İlk Başkanı'na görkemli tören

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazartesi günü saat 16.00’da yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlayacak. Anıtkabir'i ziyaret eden Erdoğan, Külliye’de törenle karşılanacak. Törene yabancı devlet başkanlarının da katılacağı bilgisi verildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 07:23
Ankara'da büyük heyecan! Türkiye'nin 'İlk Başkanı'na görkemli tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak. Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görkemli bir tören düzenlenecek ve yeni sisteme resmen geçilmiş olacak. Erdoğan, bu törenin ardından 16 isimden oluşan yeni kabineyi ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak.

YSK’nın 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri kesin sonuçlarını dün açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerinin yemin töreni programı da netleşti.

Milletvekilleri için 7 Temmuz Cumartesi, Meclis’te yemin töreni gerçekleşecek. Bu tören öncesi Erdoğan yeni seçilen milletvekillerine Ak Parti grup toplantısında ilk kez hitap edecek. Bu toplantının kapalı bölümünde de TBMM Başkan adayı ve Ak Parti Grup Başkanı’nın isimleri belirlenecek. Erdoğan, daha sonra TBMM’deki yemin töreninin bir kısmını da izleyecek ve TBMM’den ayrılacak.

1 NO.LU KARARNAME

Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Erdoğan, 8 Temmuz’u kabine ve yeni sistemdeki kurullar dahil sistemle ilgili son detayları ele alarak geçirecek ve tüm çalışmalara son şeklini verecek. 9 Temmuz Pazartesi, Erdoğan, TBMM’de 16.00’da yemin edecek. Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de resmen hayata geçecek ve hükümet düşecek. Daha sonra yeni dönemin ilk kararnamesi; Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında “Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu kararnamesi” olarak yayımlanacak. Bakanlıklara ilişkin düzenlemeler ve Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bu kararnamede düzenlenecek.

TÖRENLE KARŞILAMA

TBMM’deki yemin töreninin ardından Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yeni sisteme geçişle ilgili özel bir tören düzenlenecek. Törene yabancı devlet başkanlarının yanı sıra devlet protokolünün tamamı davet edildi. Törende Erdoğan’ın Külliye’den vatandaşlara da hitap etmesi ve yeni dönemle ilgili mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan, Külliye’deki “yeni sisteme geçiş” töreninin ardından şehit yakınları, gaziler, iş, sanat ve spor camiasından davetlilere bir de resepsiyon verecek.

KABİNE AÇIKLANACAK

Erdoğan, Beştepe’deki törenin ardından hem Bakanlar Kurulu’nu hem de Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak. Erdoğan’ın yeni kabinesine bir veya iki milletvekili alabileceği belirtiliyor. Kabinede, MHP’li isimlerin olup olmayacağı da bu açıklamanın ardından netleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devreye girmesi ile de devletin yapısı da yeniden dizayn edilmiş olacak. Seçimin ardından mesaisinin büyük çoğunluğunu kabineyi ve yeni sistemin detaylarını belirlemeye ayıran Erdoğan, yeni sistemde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakan ile birlikte çalışacak. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bünyesinde dokuz kurul, sekiz başkanlık ve dört ofis yer alacak. Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın çalışarak özellikle yeni dönemin projelerine odaklanacak. Tüm bu birimlerde görev alacak isimlerin de kabinenin ardından netleştirilmesi bekleniyor.

Erdoğan, yeni sisteme dair açıklamalarının ardından 10 Temmuz sabahı ise Azerbaycan’ın başkenti Bakü ve KKTC’ye bir seyahat gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 07:23
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. yemin töreni

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel'e şok üstüne şok! Bunu hiç beklemiyordu
    1. Merkel'e şok üstüne şok! Bunu hiç..
    2. Isırdığı hurmayı 'hediye' olarak..
    3. ‘İlk Başkan’a görkemli tören!
    4. Süleyman Şah hazırlığı! Emir bekliyorlar
    5. 2 ton altın biriktiren ‘madeni para..
    6. Başbağlar katliamında çarpıcı iddia!..
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Azerbaycan'a operasyon! Valiye..
    9. CHP'nin faturaları alay konusu oldu!
    10. 6 bin 832 polisle dev operasyon
    11. Fatih Terim onayladı! Galatasaray,..
    12. Resti çekti: Hürmüz Boğazı'nı kapatırız
    13. Türkiye ve Ukrayna'dan İHA hamlesi!
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı..
    15. Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano'ya..
    16. AB'ye resti çekti: Kabul etmeyeceğiz!
    17. Beşiktaş Babel'in alternatifini buldu!..
    18. Trabzonspor'da Amr Warda sesleri!
    19. Gamze Özçelik'ten Berna Laçin'e sert..
    20. İnce'nin fotoğraflarını çeken isim..
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
    Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
    Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine iftirasına cevap veremedi, Kudüs'ü ise...
    Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine iftirasına cevap veremedi, Kudüs'ü ise...