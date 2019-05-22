İlk Bağımsız Kadın Belediye Başkanı’ndan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na Ziyaret Türkiye’nin ilk Kadın Bağımsız Belediye Başkanı Seçilen Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Türkiye’nin ilk Kadın Bağımsız Belediye Başkanı Seçilen Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Zekiye Tekin bağımsız aday olarak Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden 31 Mart yerel seçimlere katılıp 6600 nüfuslu Pazaryeri ilçesine Belediye Başkanı Seçilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken iki başkanda birbirlerine başarılar diledi. Başkan Tekin Pazaryeri ilçesi Kınık Köyünde topraktan üretilen cezve ve fincan takımını hediye etti ve kendisini misafir eden Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

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