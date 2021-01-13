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Korona Virüs İlk aşı yapıldı mı? Türkiye'de ilk aşı yapıldı mı?
Korona Virüs

İlk aşı yapıldı mı? Türkiye'de ilk aşı yapıldı mı?

İlk aşı ne zaman yapılacak? sorusu bir süredir merak ediliyordu. Koronavrüs salgınında aşılama süreci Çin'den gelen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verilmesi ile başlamış oldu. Peki, ilk aşı yapıldı mı? Aşılama başladı mı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-13 20:05:00 -
İlk aşı yapıldı mı? Türkiye'de ilk aşı yapıldı mı?

Gelen son dakika haberine göre; aşı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı. Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara Şehir Hastanesinde ilk doz COVID-19 aşısını oldu.

Bakan Koca aşı yapılmasının ardından 'Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Daha önce tünelin ucunda ışık göründü demiştim. Bugün öyle bir gün. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerine aşı yapıldı.

Bakan Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

Güvenlik testleri tamamlandı, aşı güvenli. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecek. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanacak. Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız.

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