İlk ara tatil ne zaman? MEB kasım ara tatili
Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla yılda bir kez yapılan ara tatil sayısını dörde çıkardı. Öğrenciler alışık oldukları sömestir veya 15 tatil yerine gelen ara tatillerin tarihlerini merak etmeye başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman? İşte detaylar...12 Ekim 2019 Cumartesi 13:42
İlk ara tatil ne zaman?
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
İlk dönem ne zaman bitecek?
1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.
2020 yaz tatili ne zaman?
19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.