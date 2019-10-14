İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili hangi tarihte?

MEB 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimi içerisinde ara tatil uygulamasına gitmiş ve tatillerin tarihlerini geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci tatil tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili hangi tarihte? İşte detaylar...

İlk ara tatil ne zaman?

MEB’in eğitim öğretim takvimi içerisinde aktardığı bilgilere göre ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak. Öğrenciler hafta sonu tatillerinin de araya girmesiyle birlikte 16 Kasım Kasım 2019 Cumartesi gününden başlayarak 25 Kasım 2019 Pazartesi gününe kadar tatil yapmış olacaklar. Yani 2019 Kasım ayında öğrenciler 9 günlük bir ara tatil yapacaklar.

Yılın geri kalanında uygulanacak olan takvimdeki tatiller ise şöyle;

Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak 2019

2. Ara Tatil: 6-10 Nisan 2019

Kapanış: 19 Haziran 2019