İlk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil kaç gün olacak? Ara tatile kaç gün kaldı? Kasım tatili

Yeni eğitim-öğretim yılına başlayalı yaklaşık 5 haftalık bir süre geçti. Çocuklar artık okula alıştı. Fakat bu yıl ilk defa uygulanacak çoklu ara tatil dönemi başlıyor. Öğrenciler yılda 4 kez ara tatil yapacak. Peki 2019'da ilk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil kaç gün olacak? Ara tatile kaç gün kaldı? Kasım tatili ne zaman? İşte detaylar...

08 Ekim 2019 Salı 20:04
İlk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil kaç gün olacak? Ara tatile kaç gün kaldı? Kasım tatili

Yeni eğitim-öğretim yılına başlayalı yaklaşık 5 haftalık bir süre geçti. Çocuklar artık okula alıştı. Fakat bu yıl ilk defa uygulanacak çoklu ara tatil dönemi başlıyor. Öğrenciler yılda 4 kez ara tatil yapacak. Peki 2019'da ilk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? İlk ara tatil kaç gün olacak? Ara tatile kaç gün kaldı? Kasım tatili ne zaman? İşte detaylar...

İlk ara tatil ne zaman?

İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

İlk dönem ne zaman bitecek?

1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

İkinci ara tatil ne zaman?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 yaz tatili ne zaman?

19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

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Günün Özeti

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