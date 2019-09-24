İlk ara tatil ne zaman hangi tarihte başlayacak? 2019-2020 MEB ara tatil takvimi

MEB ilk ara tatil tarihi açıkladı. Bu yıl okulların başlamasıyla öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim yılına fiilen başlanmış oldu. Bakanlık; ilkokul, ortaokul, lise çağındaki öğrenciler için yeni bir düzenleme getirmişti. Yapılan açıklamada öğrencilerin dinlenebilmesi için normalde yapılan ara tatiller haricinde Kasım ve Nisan aylarında da döneme kısa ara verileceği bildirildi. Peki, MEB illk ara tatil ne zaman hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

İlk ara tatil ne zaman?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.