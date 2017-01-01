İlk adımı Elmas attı, vatandaş ucuz konutu kaptı! Hedef, "altın fırsat"la yakalanacak

Sur Yapı ve KONUTDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas’ın girişimleri ile öncelikli olarak derneğe üye olan ve kamu bankaları ile irtibatı bulunan inşaat şirketleri tarafından başlatılan cazip seçenekli kampanya ilgi görüyor.

Faiz ve enflasyondan kaynaklı maliyetlerin işleri durma noktasına getirdiği inşaat sektörüne moral veren kampanyaya katılan proje sayısı ise 100’ü geçti.

Sur Yapı öncülük etti

Özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı, konut alıcılarını memnun edecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. 15 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanya, Sur Yapı’nın İstanbul ve Antalya’daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkân ve ofisleri kapsıyor. Sur Yapı, stoklarla sınırlı olan kampanyası kapsamında müşterilerine daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetleri yansıtmayarak son derece uygun fiyat seçenekleri sunuyor. Buna göre faizden kaynaklanan maliyetlerin bir kısmı şirket tarafından karşılanacak.

Maliyetler eklenmedi

Konut maliyetlerinin yüzde 40 civarında artmasına rağmen fiyatlara yansıtılmadığını belirten Altan Elmas, “Gayrimenkul sektörü olarak fedakârlığa devam ediyoruz. Uzun uğraşlardan sonra konut alıcısına tarihi bir fırsat daha sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ve konut yatırımcılarının bu fırsatlardan yararlanmasını öneriyoruz” dedi.

Büyük avantaj

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de cazip bir indirim imkânı sunuluyor. 12, 24 ve 36’ıncı aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşterilere, peşin ödedikleri her 100 bin lira için 30 bin lira ekstra indirim alırken, tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim imkânı sunuluyor. İstanbul’daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0.98’lik vade farkı avantajlarından yararlanabilecek.

Kampanyaya katılım desteği

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları, konut finansmanında 120 aya kadar olan vadelerde aylık kâr oranını yüzde 0,98’e indirdi. Her iki katılım bankası, müşterilerine 500 bin liraya kadar konut finansmanı kullanma imkânı sunmaya başladı.

“Reel ekonomiye katkımız artacak”

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak ve bireylerin uygun koşullarda finansman sağlamak için özveriyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye devam edeceğiz” denildi.

Uygun maliyetli finansman

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vakıf Katılım olarak bu güne kadar reel ekonominin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirdik. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerimize en uygun maliyetle finansman desteği sağlama vizyonu ile çalışmalarımıza yön verdik. Şimdi de gerek uygun maliyetlerle ev sahibi olmak isteyen müşterilerimize destek vermek gerekse konut stokunu eriterek ülke ekonomimizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne can vermek amacıyla, halihazırda müşterimiz olan ya da kurumumuzla aktif (kredili) olarak çalışan konut üreticisi firmalarından alınacak konutlar için konut finansmanı kâr oranımızı 0.98 seviyesine çektik” açıklamasında bulundu.

Antalya gözdesi oldu

İstanbul’daki projelerin yanı sıra, Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nden de cazip ödeme imkânlarıyla konut, ofis ve dükkân satın alabilecek. Mega projeyi tercih edenler, 176 bin liralık bir daireyi yüzde 15 peşinat, 3 yıl için her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler, kalan tutara 120 ay vadeli, yüzde 0.98 vade farklı ile bin 350 liradan başlayan taksitle ödeyebiliyor.