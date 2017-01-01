İlk adımı Beykoz’da atıp İstanbul’a odaklanacak

100 milyon liralık yatırım bütçesiyle ‘Verra Suites Beykoz’ adıyla lanse edilen butik proje konusunda bilgi veren Tüfekçioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Tüfekçioğlu şöyle konuştu: “İnşaat sektöründeki yenilikçi yaklaşımımızı artık Ankara dışındaki şehirlerde de tüketiciler ile buluşturmak istiyoruz. Bu nedenle de İstanbul’un en güzel semtlerinden biri olan Beykoz’un çok özel bir lokasyonunda ‘Verra Suites Beykoz’u Tabanlıoğlu Mimarlık tasarımıyla hayata geçiriyoruz. Lüks ve kaliteli yaşamın kapılarını aralayacak olan ‘Verra Suites Beykoz’ projemiz 3 blok halinde deniz ve orman manzarasına hakim şekilde yükseliyor. Projemiz denizle orman arası manzaradan çok daha fazlası bir konumda bulunuyor. Yatay bir mimari ile tasarlanan butik bir proje olan ‘Verra Suites Beykoz’da, birbirini görmeyen 140 metrekare ile 337 metrekare aralığında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1, bu dairelerin yanı sırada buçuklu daire alternatiflerinden oluşan farklı tasarımlı 26 daire mevcut. Teslimlerimizi ise 18 ay içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her biri farklı kat planına sahip konutlarda satış fiyatları 1 milyon 900 bin liradan başlıyor.”

Şirketin konumlanma planı yaptığı ilçeler arasında marka değeri yüksek olanlar başı çekiyor.

Hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

Tüfekçioğlu Grup, inşaat sektöründe özel banka şube ve lojman binaları, konut, otel, yurt ve ofis binası inşa etti. Kamu kuruluşları üst yapı ihalelerinde imzası bulunuyor. Mobilya sektöründe de yurt içinde birçok prestijli otel, yurt ve konut projesinde yer alıyor.

-ABD, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Nijerya, Belarus ve Irak pazarlarına mobilya ihracatı yapıyor.

-18 yıldır Tüfekçioğlu Kız Yurtları ile hizmet veriyor. Yücel Tüfekçioğlu, grup olarak ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlara öncelik verdiklerini belirterek, “Faaliyet gösterdiğimiz her sektörde güven ve kalitemizden ödün vermemenin haklı gururunu yaşıyoruz’’ dedi.