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İlk adıma 100. Yılda modern vefa

Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele öncesi Sivas’a gelişimi simgeleyen İlk Adım anıtı, yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.

21 Haziran 2019 Cuma 12:04
İlk adıma 100. Yılda modern vefa

Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele öncesi Sivas’a gelişimi simgeleyen İlk Adım anıtı, yenilenerek modern bir görünüme kavuşturuluyor.


Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal kongre için geldiği Sivas’ta, ilk kez karşılandığı yer olan Sivas-Ankara karayolu haralar mevkiindeki ‘İlk Adım Anıtı’, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın talimatı ile Sivas İl Özel İdaresi tarafından yenilenerek, modern bir görünüme kavuşturuluyor.


Sivas Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında anıt yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Ayhan, 27 Haziran 2019 tarihinde 100. Yılını yaşadıklarını hatırlattı.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Sivas halkının ilk kez ağırladığı tarihin 100. yılında ‘İlk Adım Anıtı’nın da yeni haliyle hizmet vereceğini kaydeden Vali Salih Ayhan, "Kurtuluş mücadelesinde Sivas’ın ayrı bir yeri ve önemi var. Bizler, tarihe yön vermiş şanlı bir medeniyetin asil evlatlarıyız. Büyük Türk tarihinin kutlu sayfasındaki onuru olan Sivas Kongresi’nin giriş kapısı buradan aralandı. Amasya’dan hareket ederek; Tokat’tan geçen Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziran 1919’da halk ve askerler tarafından bulunduğumuz yerde coşkuyla karşılandı. Sultan Şehir, üzerine düşen bu kutlu görevi büyük bir kıvançla yerine getirdi." dedi.


Atatürk’ün Sivas’ı yedi kez ziyaret ettiğini de hatırlatan Vali Salih Ayhan, "Ancak ilk ziyaretin ve milli mücadelenin ilk yeri burasıdır. Milli Mücadele’nin 100. yılını kutladığımız bugünlerde millet olarak aynı azim ve aynı kararlılıkla yolumuza devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:04
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