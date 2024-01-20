21. Hafta mücadelesi başladı! Pendikspor, sahasında Santos'lu Beşiktaş'ı ağırlıyor! Hakem Tugay Kaan Numanoğlu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'la rakip sahada karşılaşıyor.

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

Ligde oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynadığı son 2 müsabakayı kazandı. Fernando Santos'un teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Pendikspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.

Siltaş Yapı Pendikspor ise tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmayı kazanamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 16 puanla 19. basamakta yer alıyor.

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İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İşte 11'ler

Pendikspor: Erdem, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Midtsjö, İbrahim, Halil, Erencan, Thiam, Umut

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Demir Ege, Tayfur, Gedson, Rashica, Semih, Cenk Tosun.

CANLI ANLATIM | PENDİKSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

15' Gedson'un kısa kullandığı köşe vuruşunda Rashica topu aldı ve ortasını açtı ancak altı pasta şutunu çeken Cenk'in vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.

14' Beşiktaş etkili geldi. Ön alan baskısında top kazanan Gedson topla birlikte geldi ve pasında Rashica'yı topla buluşturdu, şık bir çalımla önünü boşaltan Rashica pasını Cenk'e verdi. Cenk'in sert vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı.

13' Gedson'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Semih'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

12' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Semih ortasını açtı ancak Tayfur topa vuramadan savunma topu kornere yolladı.

11' Midtsjö savunma arkasına sarkan Umut'u topla buluşturmak istedi ancak Tayyip Talha topu uzaklaştırdı.

8' Mame Thiam sol kanattan hızlı çıktı ancak ortasında top doğrudan auta çıktı.

7' Nuno Sequeira savunma arkasına sarkan Erencan'ı topla buluşturmak istedi ancak savunma son anda araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

5' GOL | Umut Nayir ile Pendikspor öne geçiyor. Sol kanatta Thiam'ın pasında topu önüne alan Umut Nayir şık bir çalımla önünü boşalttı ve ceza sahasının sol kenarından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.