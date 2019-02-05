"İlişkilerimizin iyi olduğu ülkelerle ticarette altın kullanalım"

İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK/ YUNUS TÜRK - Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye'nin özellikle ilişkilerinin iyi olduğu ülkelerle altınla ticaret yapması gerektiğini belirterek, "İran, Irak, Rusya, Katar ile ticaretimiz ve ilişkilerimiz iyiyken döviz veya dolar ile ticaret yapmamıza gerek yok, altın ile yapabiliriz." dedi.

Kamar, AA muhabirine Türkiye'nin altın ticaretine ve bu alandaki yeni fırsatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bütün ticaretin altın ile yapıldığı bir döneme doğru yavaş yavaş geri dönüş olduğunu aktaran Kamar, dolarizasyon, swift problemleri, ticaret savaşları, devalüasyonlar ile yeni bir boyuta geçildiğini dile getirdi.



Kamar, özellikle dolarizasyonun ülkeleri sıkmaya başladığına ve bu ülkelerin bundan bir kaçış aradığını belirterek, "Çünkü göründü ki artık ABD bunu elinde bir sopa gibi herkesin başında giyotin gibi tutup istediğini yapmaya çalışıyor. Uzun zamandır bütün ülkeler ya kendi para birimleriyle ticaret yapmaya çalışıyor ya da başka bir yol bulmaya çalışıyor." diye konuştu.





- "4,5 milyar dolar ihracat yapan sektörüz"





Altınla ticaretin gündeme getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kamar, şöyle devam etti:



"İran, Irak, Rusya, Katar ile ticaretimiz ve ilişkilerimiz iyiyken dövizle veya dolar ile ticaret yapmamıza gerek yok, altın ile yapabiliriz. Bunun mikro ve makro düzey olmak üzere iki yolu var. Kuyumculuk sektörü mikro bir sektör. Biz 10 bin, 50 bin, 100 bin dolarlık mikro ihracat yapıp 4,5 milyar doları yapan sektörüz. Bugün Almanya’da 30 bin alıcımız var. Avustralya’da 20 bin, Amerika'da 150 bin alıcımız var. Bütün kuyumcuya ihracat yapma kapasitesine sahibiz. Yeter ki onlara ulaşabilelim ve Türkiye’ye getirebilelim."



Kamar, Çin, Hindistan, Meksika, Venezuela, İran, Irak ve Afrika kıtasının belli ülkelerinin dolara ulaşamadıklarını, dolar ile ticaret yapmak istemediklerini ve bu ülkelerin para birimleri ile altına ulaşabildiklerini dile getirdi.





- "Havalimanında altın deklarasyonu kolaylaştırılmalı"

"Bugün cebinizdeki TL ile gram altın alabiliyorsunuz. Bunu da alıp Dubai’ye götürebiliyorsunuz. Orada da altını satıp ticarete çevirebilirsiniz." diyen Kamar şunlara vurgu yaptı:

"Bütün bu coğrafyadaki insanlar altını yolcu beraberinde kolaylıkla belli mevzuatlara takılmadan kolaylaştırılmış mevzuatlarla ticaretini yapsın. Nasıl 1 milyon dolar getirildiği zaman havalimanında deklarasyonun yapılıyorsa, 2 kilo 3 kiloya kadar altını hava alanına getiren de belli deklarasyonu ve mevzuatları yerine getirip içeri girsin, bunu paraya çevirsin ve alışveriş yapsın."



Türkiye’de bu konuda mevzuatlarda sıkışıklık olduğunu, sürecin ve mevzuatların hızlandırılması gerektiğini aktaran Kamar, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen altınlar için havalimanında altın deklarasyonunun kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.





- "Brexit konusunda her türlü senaryoya karşı çalışılıyor"





Kamar, Mücevher İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin Brexit konusunda her türlü senaryoya karşı yoğun bir şekilde çalıştığını dile getirdi.



Brexit konusunda iyi ve kötü ayrılma senaryolarına göre çalışmalar yapıldığını belirten Kamar, "Biz bunu bugüne kadar Avrupa’ya Gümrük Birliği içerisinde ihraç ettiğimiz için kolaylıkla bu ticareti yapabiliyorduk. Brexit sonrasında, İngiltere ile olan altın ticaretimizde serbest ticaret anlaşması ve ikili anlaşmalarla devam etmeliyiz." dedi.



Türkiye'nin ağırlıklı olarak altın ihracatı yaptığı yerlerin başında Avrupa Birliği, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak’ın geldiğini dile getiren Kamar, "Dubai, 14,5 milyar dolarlık ihracatının 7,5 milyar dolarlık kısmını Orta Doğu’ya yapıyor. Bizim ise bütün ihracatımız 4,5 milyar dolar, daha o tarafta gidecek çok yol var. Yani ben kendimi düzgün şekilde bu MENA bölgesinde anlatabilirsem bana orada yüzde yüzlük bir potansiyel var." İfadelerini kullandı.







- "Kuyumcukent ana merkezlerden biri"





Mustafa Kamar, Kuyumcukent’in yaklaşık bin 500 üreticiden ve mağazalardan oluşan bir kompleks olarak konumlandığını ve altın pazarının ana merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Birçok ülkeden gelenlerin Kuyumcukent’te atölye ve toptan satış mağazası açtığını aktaran Kamar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kuyumcukent’te bir karma olmasını istiyoruz. Bu yatırımcılar ağırlıklı olarak Dubai’de idi. Kuyumcukent’te altın merkezi olmak istememizin sebebi de bu. Nasıl Dubai’ye gittiğinizde bütün ülkelerden toptancılar var, Hindistan, Pakistan, İran gibi ülkelerden. Türkiye’de de aynı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla onların bir çekim gücü var. İranlının, Iraklının bir müşterisi var, Hindistanlının var, Türk’ün var, İngiliz’in var, İtalyanların var. Dolayısıyla her ülkeden buraya gelecek yeni bir firma, yeni bir müşteri potansiyeli demektir."











