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"İlimizde ahır ve samanlık gibi yerlere ikamet taşıması yapılmamıştır"

Samsun Valiliği: - "Konut olmayan yerlere ikamet taşımaya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün sistemi izin vermemekte olup, ilimizde de ahır ve samanlık gibi yerlere ikamet taşıması yapılmamıştır"- "Gerçeğe aykırı beyan ettiği yerde seçmen hakkı elde etmeye çalışan kişilerle ilgili yapılan tahkikat neticesinde adresleri kapatılıp, cezai işlem uygulanmıştır"

21 Ocak 2019 Pazartesi 11:58
"İlimizde ahır ve samanlık gibi yerlere ikamet taşıması yapılmamıştır"

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliğince "bazı mahallelerde ahır ve samanlıklara seçmen kaydığı" yapıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı mahallelerde ahır ve samanlıklara seçmen kaydı yapıldığıyla ilgili medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

Ahır ve samanlık gibi yerlere ikamet taşıması yapılmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konut olmayan yerlere ikamet taşımaya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzün sistemi izin vermemekte olup, ilimizde de ahır ve samanlık gibi yerlere ikamet taşıması yapılmamıştır. Bununla birlikte, gerçeğe aykırı beyan ettiği yerde seçmen hakkı elde etmeye çalışan kişilerle ilgili kolluk kuvvetlerimizce yapılan tahkikat neticesinde adresleri kapatılıp, cezai işlem uygulanmıştır.

Ladik ilçemize bağlı Akyar Mahallesi'nde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğu yönünde gelen şikayetler üzerine yapılan araştırmalar ve tespitlerle gerekli cezai işlemler uygulanıp, İlçe Seçim Kuruluna bildirilmiştir."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 11:58
  1. ikamet
  2. Samsun Valiliği
  3. seçim

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