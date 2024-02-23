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Gündem İlim Yayma'nın KOÇ'u ziyaretiyle ortaya çıkan gerçek! Vehbi Koç ve Erdoğan detayı
Gündem

İlim Yayma'nın KOÇ'u ziyaretiyle ortaya çıkan gerçek! Vehbi Koç ve Erdoğan detayı

Yeniakit Publisher
2024-02-23 21:41:00 - 2024-02-23 21:57:38
İlim Yayma'nın KOÇ'u ziyaretiyle ortaya çıkan gerçek! Vehbi Koç ve Erdoğan detayı

İlim Yayma Cemiyeti'nin Ali Koç'u ziyaretinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kışla ve Genel Müdür Mesud Tan ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Ali Koç, Yusuf Tülün'e bir tablo ile belge hediye etti.

Vehbi Koç Erdoğan'ın yatılı kaldığı İHL'de iftar yemeği vermiş!

İlim Yayma Cemiyeti'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ali Koç Başkan Tülün'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatılı kaldığı dönemde Vehbi Koç'un verdiği iftara dair bir belgeyi takdim etti.

Öte yandan Koç, Vehbi Koç'un, o dönem İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı olan, merhum Vehbi Bilimer'e gönderdiği mektubun yer aldığı bir tabloyu da hediye etti.
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