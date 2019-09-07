0553 313 94 23

İlim Yayma Cemiyeti'nden açıklama: Cemaat ya da tarikata bağlı değiliz

İlim Yayma Cemiyeti'nden "Cemiyetimiz hiçbir cemaat ya da tarikat oluşumuyla bağı olmayan sivil toplum kuruluşudur. Zaman zaman medya organlarına yansıyan ve cemiyetimizi farklı oluşumlarla irtibatlandırmaya çalışan maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
İlim Yayma Cemiyeti'nden açıklama: Cemaat ya da tarikata bağlı değiliz

İlim Yayma Cemiyeti, "Cemiyetimiz hiçbir cemaat ya da tarikat oluşumuyla bağı olmayan sivil toplum kuruluşudur. Zaman zaman medya organlarına yansıyan ve cemiyetimizi farklı oluşumlarla irtibatlandırmaya çalışan maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, cemiyetin 11 Ekim 1951'de Türkiye'nin kalkınmasına, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulduğu ve bu amaçlar doğrultusunda hizmetlerini kesintisiz olarak sürdüren bir hayır kurumu olduğu belirtildi.

Cemiyetin, 17 Ekim 1951'de ilim ve irfan sahibi aydınlık nesillerin yetişebileceği ilk imam hatip okulunu açtığı, sonraki yıllarda da Türkiye'nin milli eğitimine 100'ü aşkın okul kazandırdığı aktarılan açıklamada, millet menfaatine gerçekleştirdiği hayırlı çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla 10 Şubat 1953'de kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazandığı anımsatıldı.

Açıklamada, cemiyetin kurulduğu günden bu yana yüz binlerce öğrenciye barınma hizmeti ve karşılıksız burs verdiği, bu öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri için şubeler, yurtlar ve eğitim merkezlerinde zengin içerikli eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri tertip edildiği anlatıldı. Bu hizmetlerin üyelerin ve toplumun her kesiminden bağışçılarının yaptığı yardımlarla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, cemiyete gerçekleştirdiği üstün hizmetlerden dolayı 29 Mayıs 1996'da Cumhurbaşkanlığı tarafından şükran plaketi verildiği belirtildi.

"Hiçbir cemaat ya da tarikat oluşumuyla bağımız yok"

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yasaların izin verdiği çerçevede ortak projeler yürütmesinin toplumun gelişimi açısından elzem olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cemiyetimiz her türlü faaliyetini kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmaktadır. Cemiyetimiz kamu yararına çalışan bir kurum olduğu için kamu kuruluşlarıyla da ortak eğitim projeleri yürütmektedir. İlim Yayma Cemiyeti, siyaset üstü bir anlayışla çalışmaktadır. Cemiyetimiz hiçbir cemaat ya da tarikat oluşumuyla bağı olmayan sivil toplum kuruluşudur. Zaman zaman medya organlarına yansıyan ve cemiyetimizi farklı oluşumlarla irtibatlandırmaya çalışan maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cemiyetimizin faaliyetleri devletimizin ilgili kurumları tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Ayrıca bu faaliyetler web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan aziz milletimizle paylaşılmaktadır."

"İlme hizmet bir ibadettir." düsturuyla başlatılan eğitim çalışmalarında bugüne kadar kendileriyle birlikte olan üye, öğrenci, veli, çalışan, eğitimci, müteberri ve gönüldaşların emeklerinin her daim korunacağı ve bu emeklerin siyasi çıkarlara alet edilmesine müsamaha gösterilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Tamamen yasal, meşru ve kamu yararına yürüttüğümüz çalışmalarımızı maksatlı bir şekilde çarpıtarak 69 yıllık tertemiz mazimize leke sürmeyi hedefleyen maksatlı yayınların farkındayız. Bu çabaları yakından izliyoruz ve konuyla ilgili bütün yasal hakların takipçisi olacağız." denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:59
  1. İlim Yayma Cemiyeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimizin dilinden eğitim
    1. Peygamberimizin dilinden eğitim
    2. Başkan Büyükkılıç, Yamula Patlıcanı..
    3. Sezonu başkanla açtılar
    4. 1 ayda 5 kilo verdiren mucize bal..
    5. Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille cip..
    6. Eminevim İzmir Enternasyonal Fuarı’nda..
    7. Akşamlar Birlikte Güzel etkinliği..
    8. Odunpazarı’nda zabıta ve vatandaş el..
    9. Toprak sempozyumunda halk dansları..
    10. ABD'ye "demir dışı metal" ihracatı..
    11. İmamoğlu’nun yıkım furyasında tam gaz!..
    12. (Özel) Lösemi hastası çocuklara..
    13. Tekirdağ'da otomobille cip çarpıştı: 1..
    14. Vali Arslantaş, Yazıcıoğlu’nun ölüm..
    15. "Maarif okulları, Bosna Hersekliler..
    16. İstanbul'da korkutan yangın!
    17. "Sahamızda kayıp istemiyoruz"
    18. CHP zulmüne mahkeme ‘dur’ dedi
    19. Fatih’te ahşap bina alev alev yandı
    20. Demirözü İlçesinde ağaçlandırma..
    21. HDP binası önündeki annelere destek..
    22. AK Parti Bayburt il yönetimi, Vali..
    23. İliç ilçesinde okul güvenliği..
    24. Leventpınar köyünde çıkan yangında..
    25. Kırıkhan’da metruk binalar yıkılıyor
    26. (Özel) HDP önünde eylem yapan annelere..
    27. Sahte ve kaçak içki operasyonlarıyla..
    28. Gürbulak'ta 73 kilogram Afyon sakızı..
    29. Sakarya’da römorktan düşen şahıs..
    30. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) uzman..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...