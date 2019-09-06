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İlim Yayma Cemiyeti'nden açıklama

İlim Yayma Cemiyeti:- "Cemiyetimiz hiçbir cemaat ya da tarikat oluşumuyla bağı olmayan sivil toplum kuruluşudur. Zaman zaman medya organlarına yansıyan ve cemiyetimizi farklı oluşumlarla irtibatlandırmaya çalışan maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır"

06 Eylül 2019 Cuma 19:25
İlim Yayma Cemiyeti'nden açıklama

İSTANBUL (AA) - İlim Yayma Cemiyeti, "Cemiyetimiz hiçbir cemaat ya da tarikat oluşumuyla bağı olmayan sivil toplum kuruluşudur. Zaman zaman medya organlarına yansıyan ve cemiyetimizi farklı oluşumlarla irtibatlandırmaya çalışan maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yaptı.

İlim Yayma Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, cemiyetin 11 Ekim 1951'de Türkiye'nin kalkınmasına, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulduğu ve bu amaçlar doğrultusunda hizmetlerini kesintisiz olarak sürdüren bir hayır kurumu olduğu belirtildi.

Cemiyetin, 17 Ekim 1951'de ilim ve irfan sahibi aydınlık nesillerin yetişebileceği ilk imam hatip okulunu açtığı, sonraki yıllarda da Türkiye'nin milli eğitimine 100'ü aşkın okul kazandırdığı aktarılan açıklamada, millet menfaatine gerçekleştirdiği hayırlı çalışmalar neticesinde Bakanlar Kurulu kararıyla 10 Şubat 1953'de kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazandığı anımsatıldı.

Açıklamada, cemiyetin kurulduğu günden bu yana yüz binlerce öğrenciye barınma hizmeti ve karşılıksız burs verdiği, bu öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimleri için şubeler, yurtlar ve eğitim merkezlerinde zengin içerikli eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri tertip edildiği anlatıldı. Bu hizmetlerin üyelerin ve toplumun her kesiminden bağışçılarının yaptığı yardımlarla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, cemiyete gerçekleştirdiği üstün hizmetlerden dolayı 29 Mayıs 1996'da Cumhurbaşkanlığı tarafından şükran plaketi verildiği belirtildi.

Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının yasaların izin verdiği çerçevede ortak projeler yürütmesinin toplumun gelişimi açısından elzem olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cemiyetimiz her türlü faaliyetini kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapmaktadır. Cemiyetimiz kamu yararına çalışan bir kurum olduğu için kamu kuruluşlarıyla da ortak eğitim projeleri yürütmektedir. İlim Yayma Cemiyeti, siyaset üstü bir anlayışla çalışmaktadır. Cemiyetimiz hiçbir cemaat ya da tarikat oluşumuyla bağı olmayan sivil toplum kuruluşudur. Zaman zaman medya organlarına yansıyan ve cemiyetimizi farklı oluşumlarla irtibatlandırmaya çalışan maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Cemiyetimizin faaliyetleri devletimizin ilgili kurumları tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Ayrıca bu faaliyetler web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan aziz milletimizle paylaşılmaktadır."

"İlme hizmet bir ibadettir." düsturuyla başlatılan eğitim çalışmalarında bugüne kadar kendileriyle birlikte olan üye, öğrenci, veli, çalışan, eğitimci, müteberri ve gönüldaşların emeklerinin her daim korunacağı ve bu emeklerin siyasi çıkarlara alet edilmesine müsamaha gösterilmeyeceği aktarılan açıklamada, "Tamamen yasal, meşru ve kamu yararına yürüttüğümüz çalışmalarımızı maksatlı bir şekilde çarpıtarak 69 yıllık tertemiz mazimize leke sürmeyi hedefleyen maksatlı yayınların farkındayız. Bu çabaları yakından izliyoruz ve konuyla ilgili bütün yasal hakların takipçisi olacağız." denildi.


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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:25
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