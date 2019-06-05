0553 313 94 23

Ilıkan: “Çevre bilinci sözde kalmasın”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin açıklamasında, dikkat çekici bir çıkış yaptı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 19:56
Ilıkan: “Çevre bilinci sözde kalmasın”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne ilişkin açıklamasında, dikkat çekici bir çıkış yaptı. Ilıkan, çevre bilincinin sözde kalmaması gerektiğini belirterek, “Çevre bilinci, yalnızca çevreci kuruluşların çalışmaları ile ya da sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla sınırlı kalmamalıdır” dedi.


MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, mesajında şunları kaydetti:


“Her birimiz öncelikle insan olarak doğaya karşı sorumluyuz. Çevreyi önemserken yalnız insan ırkının değil, bütün canlıların geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Dünyadaki kirlenmeye dikkat çekmek önemli olmakla birlikte önceliğimiz yaşadığımız şehir olmalı. Bu öncelikte de yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor".


Sahip çıkma çağrısı


Gölbaşı’nın Sevgi çiçeğinden Kızılcahamam’ın Çan çiçeğine, Ayaş’ın Geveni’nden Nallıhan’ın Akyıldızı’na varana dek şehrimize özgü nice bitki türleri var. Ankara’mızın unutulmaya ve yok olmaya yüz tutmuş bu endemik bitkilerine sahip çıkmalıyız. Bu bitkilerin var olması hep birlikte gayret göstermeliyiz”.


Ilıkan, çevre kirliliğinin yalnızca etrafta görülen plastik şişelerden ibaret olmadığına dikkat çekerek, çarpık kentleşmenin çevreye verdiği zararı ve bazı önerilerini ise şöyle sıraladı:


“Çarpık kentleşmenin hava koridorlarını kapatması nedeniyle binalar arasındaki hava sirkülasyonu yetersiz kalıyor. Bu yüzden, planlı şehirleşme sadece toplumsal hayatın akışını kolaylaştırmak ve şehirlere estetik bir görünüm katmak için değil, hava kirliliğinin önlenmesi için de önemli. Birçok araştırma, bir insanın günlük yaşamında ihtiyacı olan temiz havayı yalnızca bir motorlu aracın 10-15 dakikada tüketebildiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de Ankara’da, toplu taşım araçlarının kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yapılmalı”.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 19:56
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramda çocukları bombalayan 'Rus ayısı' tolerans istiyor! Türkiye'nin tavrına üzülmüşler
    1. Bayramda çocukları bombalayan 'Rus..
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    3. ABD Başkanı Trump, İrlanda'da
    4. Denizde akıntıya kapılan 2 çocuk..
    5. Su bisikleti alabora oldu, dakikalarca..
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    7. Batman Çayı'nda akıntıya kapılan genç..
    8. Hollanda'da 9. Küresel Girişimcilik..
    9. Oktay'dan Darülaceze'ye bayram ziyareti
    10. Kafası balkon korkuluğuna sıkışan..
    11. Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin..
    12. Seyir halindeki otomobil yandı
    13. "Milletimin değerlerini iyi bilirim"
    14. Eroğlu: Başta Yunanistan pek çok ülke..
    15. Tokat’ta trafik kazası: 4 yaralı
    16. Sudan'da muhaliflerden "sivil..
    17. Otomobile giren yaramaz kediyi itfaiye..
    18. Çatak’ta bayramlaşma
    19. Buffon, PSG'den ayrılıyor
    20. "Mossad sahte bilgi üretiyor"
    21. Kuşadası’nda kilometrelerce araç..
    22. Programdan programa koşan Yargıtay'ın..
    23. Fransa’da kuyumcuda silahlı soygun
    24. Kafasını demir korkuluklara sıkıştıran..
    25. Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman’dan..
    26. Yayladağı’nda sınırın sıfır noktasında..
    27. Ticari araç refüje çarptı: 1 yaralı
    28. Ereğli’de iki otomobil çarpıştı:1 ölü,..
    29. Ilıkan: “Çevre bilinci sözde kalmasın”
    30. Muğla’da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor