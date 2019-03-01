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İlik nakli bekleyen Süleyman futbol oynama hayaliyle yaşama tutunuyor

Diyarbakırlı 10 yaşındaki Süleyman Çakar, 1 buçuk yaşında talasemi hastalığına yakalandı.

01 Mart 2019 Cuma 15:05
İlik nakli bekleyen Süleyman futbol oynama hayaliyle yaşama tutunuyor

Diyarbakırlı 10 yaşındaki Süleyman Çakar, 1 buçuk yaşında talasemi hastalığına yakalandı. Şu an 10 yaşında olan Çakar, futbol oynama hayaliyle yaşama tutunmaya çalışıyor.


Süleyman Çakar, 1 buçuk yaşında iken talasemi hastalığına yakalandı. O yaştan beri ortalana 20 günde bir olmak üzere sürekli kan takviyesi yapılarak yaşamını devam ettiriyor. Bu hastalıktan kurtulmasının tek yolu, uygun illik bulunulması ve ilik nakli olduktan sonra da bu süreci sağlıklı şekilde aşması olarak gösteriliyor. Futbolu çok seven Süleyman, Güneydoğu Spor Yazarları Derneği (GSYD) ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle yapılan 5’te devre 10’da biter sokak futbolu organizasyonunda gerçekleşti. Organizasyonun Çınar etabında kısa süreliğine de olsa sahada kalan Süleyman Çakar, akranlarının arasında o heyecanı yaşayarak moral buldu.


Baba Salih Çakar da oğlunun heyecanına saha kenarında ortak oldu. Salih Çakar, “Süleyman futbolu çok seviyor. Diyarbekirspor’un maçlarına da götürüyorum. Sokak futbolu organizasyonunda oynamak istiyordu. Oğlumun isteğini yerine getiren Güneydoğu Spor Yazarları Derneği’ne ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hem Süleyman hem bizler çok mutlu olduk. 20 günde bir kan alarak bu şekilde yaşıyor. Maalesef benim, annesinin ve büyük kardeşinin ilik örnekleri uymadı. Şimdi küçük kardeşi 1.5 yaşına gelince kan örneği alınacak, uygun olursa ilik nakli olacak. Dileğimiz oğlumuzun sağlığına kavuşarak futbol oynama hayalini gerçekleştirmesidir” dedi.


‘5’te Devre 10’da Biter “ sokak futbolu kapsamında Çınar Spor Salonu’nda yapılan gösteri maçlarını izleyen Çınar Kaymakamı Selami Kaya da minik Salih Çakar ile özel olarak ilgilendi. Kaymakam Kaya, organizasyona katılan Çınar’daki okulların öğrencilerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan spor malzemelerini dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaya, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:05
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