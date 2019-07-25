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İlik nakli bekleyen Nehir bebek için köylüleri harekete geçti

Elazığ’da tedavisi süren Tuncelili ailenin 6 aylık Nehir Arya bebeğine acil ilik nakli gerektiği için köylüleri harekete geçerek kan bağışında bulundu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
İlik nakli bekleyen Nehir bebek için köylüleri harekete geçti

Elazığ’da tedavisi süren Tuncelili ailenin 6 aylık Nehir Arya bebeğine acil ilik nakli gerektiği için köylüleri harekete geçerek kan bağışında bulundu.


Tuncelili Ali ve Çiğdem Yeşil çiftinin çocukları 6 aylık Nehir Arya’yaFırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde Hemofagositik Sendrom Hastalığı tanısı konuldu. Hastanede tedavisine devam edilen ve ilik nakli bekleyen Nehir Arya bebek içinTunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyünde kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Köylülerin talebi üzerine Türk Kızılayı Elazığ Şubesi ekipleri minik Nehir Arya’nın köyüne giderekkök hücre için kan aldı.


Form doldurarak kök hücre için kan bağışında bulunan köylüler, Nehir Arya’nın bir an önce sağlığına kavuşmasını beklediklerini söyledi.


Kan bağışında bulunan köy sakinlerinden Ayten Gül, "Kan vermek bir umuttur. Çocuklar ve gelecek için, rahatsızlığı bulunan hastalar için herkesin kan bağışında bulunmasını istiyorum” dedi.


Kampanyaya destek veren köylülerden Zülfükar Tak ise, “Küçük bir çocuğumuzun rahatsızlığından dolayı kan vermeye geldik. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlı olmak lazım. Bir insanı yaşatmak insanlığı yaşatmak demektir. Her gün ilik yetmezliği yüzünden, organ nakli olamadığı için yüzlerce, binlerce insan ölüyor.Duyarlı olunduktan sonra bunların tamamının değilse bile büyük bölümünün önüne geçilebilir” ifadelerini kullandı.


Kök hücre bağışı kampanyasına köylülerin yanı sıra İlçe merkezinden gelen vatandaşlar da destek verdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
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