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İliç’te anız yangını

Erzincan’ın İliç ilçesinde çıkan anız yangını, vatandaşların hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü.

04 Ağustos 2019 Pazar 06:15
İliç’te anız yangını

Erzincan’ın İliç ilçesinde çıkan anız yangını, vatandaşların hızlı müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü.


İliç ilçesi Bağıştaş mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgârın etkisi yayılan yangına itfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar kazma, küreklerle müdahalede bulundu. Vatandaşların kontrol altına aldığı yangın geniş alana yayılmadan önlendi. İlçeden Bağıştaş mevkiine mesafenin uzaklığı nedeniyle vatandaşların müdahalesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.


Yangında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.



Anız yangınları ve nedenleri nelerdir?


Buğday ve arpa gibi tahıllar hasat edildikten sonra tarlada geriye kalan köklü sap veya sürülmemiş tarlaya anız denilmektedir. Ayrıca hububat hasadı yapıldıktan sonra tarla yüzeyinde anıza ilave olarak biçerdöverin arkasında bıraktığı sap samandan oluşan namlularda bulunmaktadır.


Bu namlulardaki saplar balya makinesi ile bağlanıp toplanarak kağıt ve karton sanayinde selüloz hammaddesi, hayvancılıkta kaba yem, ahırlarda altlık olarak değerlendirilmek üzere kullanılmaktadır.


Anız yangınları, nadiren rast gele atılan sigara izmaritinden çıkmaktadır. Maalesef çoğu kez anızlar, resmi makamlarca yakılması yasaklanmasına rağmen, konunun önemini yeterince bilmeyen bazı kişiler tarafından ikinci ürün ekmek, üst üste tahıl ekilişinde daha kolay sürüm yapmak gibi bahanelerle gizlice yakılmakta, yaktırılmakta ve daha sonra çoban yaktı veya sigara izmaritinden çıktı denilmektedir. Gerçekte bilinçli olan çobanlar, anızların hayvanlarına çok kıymetli yem ve otlak oluşturduğunu bilmektedirler ve anız yakılmasına kesinlikle karşıdırlar. Anızların önemini bilen çiftçiler de, bitki artıklarının sürümle toprak altına karıştırılmasının organik madde ile humusu sağlamada çok gerekli bir doğal kaynak olduğunu bilirler ve yakılmasını istemezler.



Anız yakmanın toprak üzerinde yaptığı olumsuz etkiler:


Anız yangınlarının toprak içerisindeki faydalı canlıları ve organik maddeyi yakması: Anızlar yakıldığında tarla toprağı yüzeyinde 252 oC bulan yakıcı bir sıcaklık oluşmaktadır. Bu yüksek sıcaklık toprağın üst katmanlarındaki kil gibi toprak parçacıklarını pişirmekte, topraktaki birçok faydalı mikroorganizma ve solucan gibi küçük canlıları yakarak öldürmektedir. Ayrıca anız yakılması sonucu oluşan yüksek sıcaklık toprağın üzerindeki sap, anız gibi artıkları yakarken toprağın üst tabakasındaki organik maddeyi de yakmakta, bazı mikroelementleri bitkilerin faydalanamayacağı forma dönüştürmekte ve bu gibi tarlalarda yetişen ürünlerdir.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 06:15
  1. doğa

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