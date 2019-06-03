0553 313 94 23

İliç’e 4,5 milyon TL’lik yatırım ayrıldı

Erzincan’ın İliç ilçesine 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar için 4,5 milyon TL’lik bütçe ayrıldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
İliç’e 4,5 milyon TL’lik yatırım ayrıldı

Erzincan’ın İliç ilçesine 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan yatırımlar için 4,5 milyon TL’lik bütçe ayrıldı.


2019 yılı içerisinde Erzincan’ın İliç ilçesine ve ilçeye bağlı köylerde yürütülmesi planlanan içme suyu, sulama, kanalizasyon, yol ve sosyal tesis çalışmaları için 4,5 milyon TL’lik yatırım bütçesi ayrıldı.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan’ın İliç ilçesi Güngören Köyü’nde düzenlenen iftar programına katılarak, köy sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi


Köy meydanında kurulan sofrada köylüler ile birlikte iftarını açan Vali Arslantaş, yaptığı konuşmada geçen yıl, yol çalışmalarının ardından altyapı çalışmalarında da belli bir seviyeye geldiklerini belirterek, Güngören köyünü insan onuruna yakışır bir seviyeye ulaştırma çabası içerisinde olduklarını kaydetti.


Erzincan’da birçok köyün inşaat alanı halinde olduğunu dile getiren Vali Arslantaş, İliç ilçesine 2019 yılı içerisinde yaklaşık 4,5 milyon TL’LİK kaynak ayırdıklarını aktardı.


Bölgede bulunan ilçe ve köy yollarının sıcak asfalta kavuşması için asfalt plenti kurduklarını söyleyen Vali Arslantaş, “alt yapı ve üst yapı olmakla beraber köy konağı cami, cemevi ve okullarının onarımlarını da yaparak vatandaşımızın refah seviyesini en üst seviyeye çıkarmanın çabası içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum.” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası hareketlendi
    1. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    2. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    3. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    4. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    5. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    6. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    7. Deniz 7 dakika görev aldı
    8. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    9. AKEDAŞ bayrama hazır
    10. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    11. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    12. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    13. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    14. Veteriner hekimlerinden..
    15. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    16. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    17. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    18. Karaman İspanya’da tatilde
    19. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    20. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    21. Çankırı'da yangın
    22. 200 aileye gıda yardımı
    23. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    24. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    25. Subaru karbondioksit salınım miktarını..
    26. Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
    27. Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif
    28. Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya..
    29. OPPO’dan öğrencilerin hayalini kurduğu..
    30. İşadamı Adnan Akcan’dan Ramazan..
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular