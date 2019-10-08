Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler davasında flaş gelişme

İstanbul 26. Ceza Mahkemesi, Ahmet ve Mehmet Altan'ında yargılandığı FETÖ medya yapılanması davasında Yargıtay'in bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, Ahmet Altan ile birlikte 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

İstanbul 26. Ceza Mahkemesi, Ahmet ve Mehmet Altan'ında yargılandığı FETÖ medya yapılanması davasında Yargıtay'in bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, Ahmet Altan ile birlikte 5 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

Nazlı Ilıcak tahliyesini istedi

Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin sözleri sorulan sanıklardan Nazlı Ilıcak, "Yargıtay kararına uymanızı talep ediyorum. Yeni infaz yasasını ve 3 yıl 2 aya aşkın süredir cezaevinde bulunduğumu göz önüne alarak tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Yakup Şimşek de bozma ilamına uyulmasını talep etti. Sanık Şimşek konuştuğu sırada Mahkeme Başkanı, sadece Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin konuşması konusunda uyarıda bulundu. Konuşmasına devam eden sanık Yakup Şimşek, mahkeme başkanının uyarısına uymadığı gerekçesiyle daha sonra salondan çıkarıldı.

"Bugün size tavsiyem hukuka uymanız..."

Sanık Ahmet Altan, "Bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraşıyorsunuz. Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. Üç yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum. Biz savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının kendi sonunu önlemeye çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişme. Bir mahkemenin yapması gereken budur, hukuk dışı nedenlerle karar vermemesi gerekmektedir" dedi. Sanık Ahmet Altan'ın konuşması sırasında mahkeme başkanı, sadece Yargıtay kararına ilişkin konuşması konusunda Altan'ı uyardı. Bunun üzerine sanık Altan, mahkeme başkanına, "Neden sabırsızca davranıyorsunuz" dedi. Mahkeme başkanı, Altan'ın sorusu üzerine, "30 yıldır yargıcım ve son derece sabırlıyım" diye cevap verdi. Sanık Ahmet Altan, "Bugün size tavsiyem hukuka uymanız, fikirleri yargılamaya kalkmamanızdır. Uyup uymamak sizin bileceğiniz iş" sözlerini tamamladı.

Mehmet Altan beraatini talep etti

Duruşmada söz alan bir diğer sanık Mehmet Altan, "Beraatime hükmeden Yargıtay kararına göre beraatime karar verilmesini ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu. Sanıkların taleplerinin dinlenmesinin ardından söz alan Yakup Şimşek'in avukatı Büşra Çiçek, heyetin davadan çekilmesini talep etti. Sanık avukatlarının Yargıtay kararına ilişkin taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tahliye talepleri ve bozma ilamına yönelik karar vermek üzere ara verdi.