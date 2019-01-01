Ilıca'da hasret sona erdi

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kültür Merkezi’nde, Erzurum 4’üncü Noterliği tarafından yapılan kura çekimi ile hak sahipleri dükkanlarına kavuştu. Kurada 22 adet 40 metrekare, 15 adet 50 metrekare, 35 adet 60 metrekare, 2 adet 100 metrekare ve 2 adet 120 metrekare alana sahip iş yeri için çekiliş yapıldı.



Mutlulukları gözlerinden okundu



Ilıca’da ticari faaliyetlerini sürdüren esnaflara öncelik tanınan kura çekilişinde ismi açıklanan her esnaf sahneye çıkarak torbadan kendi dükkanının yer alacağı fişi çekti. Uzun zamandır bu kura çekimini bekleyen bölge esnafının çekiliş sonrası mutlulukları gözlerinden okundu. Programda bir konuşma yapan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Ilıca’nın çehresini ve aynı zamanda kaderini de değiştirecek önemli bir kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirerek tamamlandığını dile getirdi.



TOKİ yetkililerinden uyumlu yaklaşım



Dükkanların satışında bölge esnafını korumak amacıyla yalnızca bu bölgede ticari faaliyetlerini sürdüren esnafa öncelik tanıdıklarını anlatan Başkan Orhan, bu kararın alınmasında, ilçede yaşayan kanaat önderleriyle birlikte oluşturdukları istişare kültürünün ve TOKİ yetkililerinin uyumlu yaklaşımının etkili olduğunu söyledi.

KİRACI ESNAFA MÜJDE

Başkan Muhammed Cevdet Orhan, ”Ilıca’da Bahçelievler Mahallesi’nde muvafakat senedi imzaladığı için hak sahibi olan kişilerin dışında aktif ticari hayatını sürdüren kiracıların durumunda özellikle fiyatlar ile ilgili bir belirsizlik hali vardı. Hak sahiplerinin satış fiyatıyla, kiracılar için uygun görülen fiyatlar aynı değildi. Bu belirsizliği giderdik ve kiracı esnafımızın da hak sahipleriyle aynı fiyatlarda dükkân sahibi olmalarını sağlayacağımızın müjdesini buradan veriyoruz” diye konuştu. Ilıca’da aktif ticaretin içerisinde olan esnafın birçoğunun kiracı olarak faaliyetlerini sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Orhan, ilerleyen süreçte üretecekleri projelerin bu ihtiyacı ortadan kaldırmaya ve yeni alanlar açmaya yönelik olacağı bilgisini verdi. Başkan Orhan ayrıca, projenin gerçekleşmesi sürecinde TOKİ ile birlikte uyumlu bir çalışma sergilediklerini, bu nedenle TOKİ yetkililerine ve projenin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Programa; Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TOKİ’yi temsilen Uzman Hülya Çağır, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Umut Akdaş, Ilıca Muhtarı Timur Meral ve bölge esnafı katıldı.