İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde incelemelerde bulundu
İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Çilesiz, Çaltı, Çöpler, Sarıkonak ve Sütlüce Köylerine ziyarette bulundu.06 Ağustos 2019 Salı 14:45
İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Çilesiz, Çaltı, Çöpler, Sarıkonak ve Sütlüce Köylerine ziyarette bulundu.
Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz ile birlikte köylerde ziyarette bulunarak inceleme yaptı.
Köy halkının sorunlarını, talep ve isteklerini dinleyen Kaymakam Hicabi Aytemür, ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların en kısa zamanda yapılacağını belirtti.
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