İliç Belediyesi’nden İftar Programı

Erzincan’ın İliç İlçesinde iftar programı düzenlendi.

Bu yıl 1. si düzenlenen ve bun dan sonra her yıl Ramazan ayının 17. günü İliç’te düzenlenecek olan iftar programına, İliç Kaymakamı Hicabi Aytemür, Erzincan Üniversitesi Genel Sekreteri Halim Ferit Bayata, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, Çayırlı Ak Parti İlçe Başkanı Murat Demirdöğen, Kemaliye Ak Parti İlçe Başkanı Gültekin Karadağ, Kemaliye İl genel Meclis Üyesi Nurcan Akkuş, İliç Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Taş, Dursun Yıldırım meslek yüksek Okulu Müdürü Yunus Babacan, Anagold Madencilik Anonim Şirketinin temsilcileri, İlçe Kurum Amirleri, Köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Program tasavvuf musikisi ve ilahiler eşliğinde başladı. Kuran-ı Kerim Tilaveti ve ardından iftar ezanının okunması ile iftara geçildi. İftarın ardından Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz programa teşrif eden tüm hemşerilerine teşekkür ederek, bu tür programların birlik ve beraberliğe olan katkısını dile getirdi. Sözlerini; "Biz hep zora talip olduk ve biliyoruz ki, işimiz kolay değil. İlçemizin geleceği için hep birlikte durmadan yorulmadan gece gündüz çalışıp İlçemizi daima ileriye taşıyacağız" diyerek, programın bundan sonra İnşallah her yıl düzenli bir şekilde yapılacağını belirterek konuşmasına son verdi.

İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemür ise konuşmalarında, bu güzel programın yapımında emeği olan İliç Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz’e teşekkür ederek, bu tür programlar vesilesi birlik ve beraberliğin artarak devam etmesi dileklerinde bulundu.

Program geleneksel gölge oyunları, orta oyunu ve çocuklar için çeşitli görsel şovlar ve akabinde çocuklar için hazırlanan ikramların dağıtılması ile son buldu.