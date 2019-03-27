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Ilhan Omar'dan kendisini eleştiren Netanyahu'ya cevap

Sivri çıkışlarıyla dikkat çeken ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, kendisini eleştiren Netanyahu’ya hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk davalarını hatırlatarak cevap verdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 07:39
Ilhan Omar'dan kendisini eleştiren Netanyahu'ya cevap

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu, Washington'da düzenlenen İsrail yanlısı lobi kuruluşu  Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC) yıllık konferansında, Omar’ın Amerikan siyasetçilerinin para için İsrail’i desteklediklerini ima eden  “Tamamen Benjaminlerle ilgili” şeklindeki paylaşımına tepki göstererek, ABD'li  siyasilerin İsrail’e verdiği desteğin para ile ilgisi olmadığını savundu.  Netanyahu, Omar’ın paylaşımını kastederek “Bu Benjamin’den duyun: Benjaminlerle alakası yok.” ifadesini kullandı.

Netanyahu’nun bu açıklamasına Omar’dan yanıt gecikmedi.

Omar, Twitter hesabından Netanyahu’nun sözlerine atıfta bulunarak, “Bu  sözler, rüşvet ve üç ayrı yolsuzluk davasından yargılanan bir adamdan. Sıradaki.”  paylaşımında bulundu.  

İlhan Omar, “AIPAC’ın bu yılki konferansında Başbakan Netanyahu’nun  odaklanmayı seçtiği konu: Ben. Pittsburgh katliamının üzerinden henüz 6 ay bile  geçmedi, Christchurch katliamının üzerinden henüz 2 hafta geçmedi ama  Netanyahu’nun odaklanmayı seçtiği konu: Ben.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarında Netanyahu'ya eleştirilerini sürdüren Omar, şunları kaydetti:

“Netanyahu, ‘İsrail’in Ku Klux Klanı’ olarak bilinen Otzma Yehudit ile ittifak içinde. Bunun liderleri yabancı terör örgütü üyesiydiler ve Yitzhak  Rabin’i hedef alma girişimine adları karışmıştı. Ama Netanyahu’nun odaklanmak  için seçtiği konu: Ben. Nefret ve bağnazlığın her türlüsü ile mücadele etmemiz  için bunların hepsinin birbiri ile ilişkili olduğunu anlamamız gerekir. Nefretin  bir türüne karşı haykırırken diğer bir türüne göz yumamayız. Bunun için, Kongre  üyesi olarak ilk işim Anti-Semitizm ile Mücadele Özel Temsilcisinin pozisyonunu terfi ettiren bir yasa tasarısına sponsorluk etmek oldu ve seçildikten sonraki  ilk yazım artan nefret suçları üzerine oldu.”

AIPAC’ı üyelerinden ve İsrail’e verdiği destekten dolayı  eleştirmediğini belirten Omar, lobi kuruluşunu Ortadoğu’da barış ve insan haklarını desteklemeye yönelik çabalara sürekli karşı çıktığı için eleştirdiğini  kaydetti. 

"Yalnız değilim"

ABD’de birçok sivil toplum kuruluşunun AIPAC’a yönelik görüşlerini  paylaştığına işaret eden Omar, “Netanyahu ve Cumhuriyetçi Parti bunun sadece  Müslüman Amerikalı bir mültecinin görüşü olarak gösterebilirler ama yalnız değilim.” dedi.

Sürekli çatışma ve işgalin kabul edilemez olduğunu belirten Omar, “Bu ay, Trump yönetimi Afganistan’daki savaş suçlarını inceleyen yetkililerin ülkeye  girişini yasakladı ve İsrail ile Filipinler gibi müttefik ülkelerde savaş  suçlarını soruşturan yetkilileri de bu konuda tehdit etti. İnsan haklarına  yönelik evrensel değerleri ve onları ayakta tutmak için kurulmuş uluslararası  kuruluşları desteklemeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 07:39
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