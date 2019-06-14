0553 313 94 23

İlhan Kaya: “Yakacak ihtiyaçlarının toplu alımı, sektörü bitirme noktasına getirecek”

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, yeni ekonomi programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakacak alımlarının il düzeyinde birleştirilerek toplu alımlar yapılmasının sektördeki ekonomik krizi derinleştireceğini söyledi.

14 Haziran 2019 Cuma 20:22
İlhan Kaya: “Yakacak ihtiyaçlarının toplu alımı, sektörü bitirme noktasına getirecek”

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, yeni ekonomi programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yakacak alımlarının il düzeyinde birleştirilerek toplu alımlar yapılmasının sektördeki ekonomik krizi derinleştireceğini söyledi.


Milli Eğitim Bakanlığının yakacak ihtiyaçlarının il düzeyinde toplum alımlar şeklinde gerçekleşmesine yönelik uygulaması üzerine Van Ticaret Sanayi Odası enerji sektöründen sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya’dan açıklama geldi. İlhan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının ocak ayı içerisinde il milli eğitim müdürlüklerine yakacak ihtiyaçlarının artık toplu alımlar şeklinde gerçekleştirileceğini bildirmesi üzerine Van TSO’nun 12. Meslek Komitesi tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirterek, “Yaşanan mağduriyet 25 Ocak 2019 tarihinde Van milletvekillerine intikal ettirilmiştir. Aradan geçen süre zarfında konuya ilişkin bir gelişme sağlanmamıştır” dedi.


Kaya, son yıllarda Van’da doğalgaz kullanımının artması nedeniyle sektörün önemli oranda küçüldüğünü belirterek, “Daha çok kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini karşılayan üyelerimiz, bu uygulama ile birlikte bitme noktasına gelecektir. Tebliğde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yakacak ihtiyaçlarının birleştirilerek toplu alım çerçevesinde karşılanacağı ifade edilse bile, yerelde toplu alımı karşılayabilecek bir firma bulunmamaktadır. Bu nedenle dışarıdan gelecek firmalar, Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ihtiyaç olarak bildirilen 35 bin tonu aşkın yakacak alım ihalesini üstlenecektir” diye konuştu.


İlhan Kaya, son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntıların Van’da esnaf ve tüccarları olumsuz etkilediğini de ifade ederek, “Hal böyle iken, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımlarını yerel firmalardan yapmaması, sorunu daha da derinleştirecektir. Bu sürecin atlatılmasında yerel esnaflara verilecek destekler önem arz etmektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların mağduriyetinin giderilmesine yönelik, milletvekillerimize ve karar alıcılara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Bu uygulama maliyetlerin ve harcamaların azaltılması yönünde hissedilebilir bir katkı sağlamayacaktır. Aksine sektörde faaliyet gösteren işletmeleri kapanma noktasına getirerek, yeni işsizler ordusunun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle gerekli merciler nezdinde girişimlerin yapılmasını bekliyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm mal alımlarını yerel esnaftan yapması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek ilgili bakanlıklar ve kurumlar ile çeşitli tarih ve dönemlerde iletişime geçmenin yanı sıra basın ve kamuoyunda bu noktada farkındalık oluşturarak açıklamalarda bulunduk. Yine kurumsal misyonumuz gereği, şehrimizin kalkınması ve istihdam sağlayıcıların mağdur olmaması noktasında yakacak sektöründe meydana gelecek bu olumsuzluğun giderilmesini istiyor ve sorunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede alım sürecinin Van Kömürcüler ve Oduncular Kooperatifi marifetiyle gerçekleşmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 20:22
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı
    1. BİLSEM öğretmen atamaları açıklandı
    2. Tuşba Belediyesine ‘En İyi Çevre..
    3. Prof. Erdoğan Sürat Murat Alan’a..
    4. Jandarmanın eğitimli köpekleri göz..
    5. Yunan Komünist Partisi: “Ülkedeki ABD..
    6. Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya..
    7. Futbolda transfer dönemi 17 Haziran'da..
    8. Riad Bajic resmen Konyaspor’da
    9. Konya’da Jandarma Teşkilatının 180...
    10. Brezilya’da sel felaketi, 3’i çocuk 7..
    11. New York'ta çocuk aşısında dini..
    12. GÜNCELLEME - İsrail Gazze sınırında 46..
    13. "Sudan'da 3 Haziran'da her şey..
    14. CHP’li belediyelerin hukuksuzluğuna..
    15. Türk antrenör, Roma'nın genç takımını..
    16. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli..
    17. İlhan Kaya: “Yakacak ihtiyaçlarının..
    18. Bozuk yolların çukurlarına erik fidanı..
    19. Hatay’da binanın çatısına yıldırım..
    20. Kadın sürücüler çarpıştı
    21. Ortaca’da uyuşturucu operasyonu
    22. Suudi Arabistan tutukladığı 5 zanlıyı..
    23. Kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
    24. Bakan Ersoy, Fethiye’de Atıksu Arıtma..
    25. Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da..
    26. (Düzeltme) Viral hepatite dikkat
    27. BM Sudan'daki kampların yetkililere..
    28. Manisa çiftçisine büyük destek
    29. TBB’den Gülüç Belediyesi’ne çöp aracı..
    30. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de!
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Gazeteci Murat Alan’a çirkin saldırı!
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu