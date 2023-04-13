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Biyografi İlhan Demir kimdir?
Biyografi

İlhan Demir kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:19:00 -
İlhan Demir kimdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanı İlhan Demir kimdir?

İlhan Demir, aslen Kars Kağızmanlı olup Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunu olan İlhan Demir medya alanındaki başarılı çalışmaları sonrasında 2007 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Basın biriminde göreve başlamıştır. 2012 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, 2018 yılından itibaren de Gençlik ve Spor Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanarak bu görevi beş yıl yürütmüştür. 

Özel Sporcular Spor Federasyonu yönetim kurulu üyesi de olan İlhan Demir, 2023 yılı mart ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Okul Sporları Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

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