İlhan Başgöz kimdir? Prof. Dr. İlhan Başgöz hayatı
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve kanserle mücadele eden Prof. Dr. İlhan Başgöz, Türkiye7de tedavi etme talebiyle Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapmıştı. 5 ocak 2021'de ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen İlhan Başgöz yaşamını yitirdi. Peki, İlhan Başgöz kimdir?
Sivas'ta 1921'de doğan Başgöz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden mezun olmuştu.
1960'ta gittiği ABD'de önce California Üniversitesi, ardından Bloomington'daki Indiana Üniversitesinde dersler veren Başgöz, Indiana-Bloomington Üniversitesinde Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanlığı yapmıştı.
Emekli olduktan sonra Türkiye'de Bilkent, Van Yüzüncü Yıl ve ODTÜ'de de dersler veren Başgöz, Türk halk kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile bu alanda en önemli Türk halk bilimci olarak tanınıyordu.