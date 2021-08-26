Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olmayan iki doktorun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın” ifadelerini kullandı.

İlhami Atılgan kimdir?

Operatör Dr. İlhami Atılgan'ın Ankara'da özel bir muayenede kadın doğum uzmanı olarak hizmet veriyor.

Mesleki Kariyeri

1989 Yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun Oldu.

1989 – 1990 Yılları Arasında Şırnak Devlet Hastanesinde Başhekimlik Yaptı.

1990 – 1992 Yılları Arasında Şırnak İl Sağlık Müdürü Olarak Görev Yaptı.

1993 – 1995 Yılları Arasında Diyarbakır Doğum Evinde Çalıştı.

1996 – 2000 Yılında Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlık Eğitimini Tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Oldu.

2000 – 2005 Yılları Arasında SSK Diyarbakır Bölge Hastanesinde,

2005 – 2006 Yılları Arasında İse Diyarbakır Doğum Evinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Olarak Çalıştı.

2006 – 2012 Yılları Arasında Özel Çamlıca Kadın Doğum Merkezini Kurdu, Tıbbi ve İdari Koordinatörlük Göreviyle Birlikte Kadın Doğum Uzmanı Olarak Görev Yaptı.

2010 – 2012 Yılları Arasında Diyarbakır Özel Veni Vidi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi ile Kozmetoloji Kliniğinin Kurucusu ve Koordinatörlüğünü Yapmıştır.

2013 – 2014 Yılları Arasında Akay Hastanesi Kozmetoloji ve Estetik Cerrahi Kliniği Kuruculuğunu Ve Koordinatörlüğünü Yaptı.

2013 – 2014 Yılları Arasında Akay Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Tıbbi ve İdari Koordinatörlük ve Başhekim Yardımcılığı Görevlerinde Bulundu.

2014 – Yılında Açtığı Özel Estetik Polikliniğinin Koordinatörlüğünü Halen Yürütmektedir.

2014 – 2016 Yılları Arasında Özel Etimed Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Ve Koordinatörlüğü Görevini Devam Ettirdi.

Evli ve İki Çocuk Babasıdır.