İlham Aliyev'den Türkiye açıklaması

Başkanlık Divan Salonu'ndaki görüşmede konuşan İlham Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Birbirine bu denli yakın, dünyada başka iki ülkenin olmadığını vurgulayan Aliyev, bu ilişkilerin tarihi köklere bağlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın bugün hem ikili ilişkilerde hem de çok yönlü ilişkilerde iş birliği yaptığının altını çizen Aliyev, bundan sonraki süreçte ilişkilerin daha sıkı olacağını kaydetti.

Aliyev'in konuşması sonrasında görüşme basına kapalı devam etti.



ERDOĞAN, ALİYEV ONURUNA YEMEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.





