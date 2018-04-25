İlham Aliyev'den Türkiye açıklaması
Türkiye'de bir takım görüşmelerde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyada birbirine bu denli yakın başka iki ülkenin olmadığını belirterek "Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkiler en yüksek seviyede." dedi.25 Nisan 2018 Çarşamba 10:34
Başkanlık Divan Salonu'ndaki görüşmede konuşan İlham Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin en yüksek seviyede olduğunu söyledi.
Birbirine bu denli yakın, dünyada başka iki ülkenin olmadığını vurgulayan Aliyev, bu ilişkilerin tarihi köklere bağlı olduğunu dile getirdi.
Türkiye ve Azerbaycan'ın bugün hem ikili ilişkilerde hem de çok yönlü ilişkilerde iş birliği yaptığının altını çizen Aliyev, bundan sonraki süreçte ilişkilerin daha sıkı olacağını kaydetti.
Aliyev'in konuşması sonrasında görüşme basına kapalı devam etti.
ERDOĞAN, ALİYEV ONURUNA YEMEK VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti.
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