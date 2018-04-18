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İlham Aliyev'den "Cumhurbaşkanlığı" yemini

Azerbaycan’da 11 Nisan’da yapılan seçimlerde dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev yemin etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:24
İlham Aliyev'den "Cumhurbaşkanlığı" yemini

Azerbaycan'da dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev, yemin ederek görevine başladı.

Oyların yüzde 86.2’sini alarak cumhurbaşkanı seçilen Aliyev, Milli Mecliste yemin ederek görevine başladı. 
Kürsüye davet edilen Aliyev, anayasa üzerine el basarak "Cumhurbaşkanlığım süresince anayasaya bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma onurla hizmet edeceğime yemin ederim’’ dedi. Milli marşın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim'e el basan Aliyev, "Azerbaycan halkının yüzyıllardır oluşturduğu milli ve manevi değerlere ve geleneklere sadık kalacağım, onları her zaman yüce tutacağım" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeminin ardından bayrağı öptü. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:24
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