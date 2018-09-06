İlham Aliyev Hırvatistan'da resmi temaslarda bulundu

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

AB ve NATO üyeliği ile ikili ekonomik ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, liderler Hırvatistan ile Azerbaycan'ın iki dost ülke ve stratejik ortak olduklarını vurguladı.

Kitarovic, Azerbaycan'ın NATO'nun değerli partnerlerinden biri olduğunu belirterek Afganistan'ın istikrarına verdikleri katkının da önemli olduğunu ifade etti.

"HIRVATİSTAN AZERBAYACAN'IN DOSTU OLMAYA DEVAM EDECEK"

İki ülkenin enerji, ekonomi, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Kitarovic, "Hırvatistan, Azerbaycan'ın AB'deki samimi dostlarından biri olmaya devam edecek." dedi.

Kitarovic, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeterli düzeyde olmadığını kaydederek "Hırvatistan, Orta Avrupa'nın doğalgaz tedarikçisi olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev de Azerbaycan'ın 7 ülkeyi birleştirecek bir doğalgaz koridoru hazırlığında olduğunu anımsatarak Bakü'den başlayacak bu koridorun 3 bin 500 kilometre uzunluğunda olmasının planlandığını söyledi.

Azerbaycan'ın 2 yıl içerisinde Avrupa piyasasına önemli ölçüde doğalgaz ulaştırmasını beklediğini belirten Aliyev, bunun Avrupa'nın enerji istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Aliyev, ülkesinin zengin doğalgaz kaynaklarına sahip olduğunu hatırlatarak doğalgaz üretiminin Azerbaycan'ın gelecekte geliştirmeyi hedeflediği planlarından biri olduğunu kaydetti.

Hırvatistan'ın, Azerbaycan'ın AB ile geliştirdiği ilişkileri sürekli olarak desteklediğini dile getiren Aliyev, ülkesinin NATO ile de iyi bir iş birliğine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada, iki ülkenin kültür ve tarım bakanlıkları arasında da iş birliği anlaşması imzalandı.

Aliyev, Zagreb'deki temasları kapsamında, Başbakan Andrej Plenkovic ve Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile de görüşecek.