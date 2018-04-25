İlham Aliyev Beştepe'de

Türkiye'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Beştepe'ye geldi. Aliyev Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.