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İlgün’den gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, İtalya’da yapılan Dünya Taekwondo Grandprix’inde gümüş madalya kazandı.

11 Haziran 2019 Salı 17:01
İlgün’den gümüş madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü taekwondo sporcusu Hatice Kübra İlgün, İtalya’da yapılan Dünya Taekwondo Grandprix’inde gümüş madalya kazandı.


2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 40 puan veren Grand Prix 1. seri maçları İtalya’nın başkenti Roma’da yapıldı. Olimpik sıkletlerde en iyi 32 sporcunun davet edildiği organizasyondaBursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Hatice Kübra İlgün ilk maçında Güney Kıbrıslı, ikinci maçında Brezilyalı, çeyrek finalde Taylandlı ve yarı finalde Amerikalı rakiplerini geçerek finale yükseldi. Finalde Güney Koreli rakibi Ah-reum Lee’ye mağlup olarak ikinci oldu.


Kadınlar 57 kg’da gümüş madalyanın sahibi olan Hatice Kübra İlgün, turnuvanın ardından 24 puanı hanesine yazdırırken, dünya sıralamasındaki üçüncülüğünü sürdürdü.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:01
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