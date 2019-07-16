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Ilgın’da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Konya’nın Ilgın ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Ilgın’da 15 Temmuz anma etkinlikleri

Konya’nın Ilgın ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Program, Ilgın Şehitliğinde şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılarak dua edilmesiyle başladı. Ilgın Halk Eğitim Merkezi tarafından Lala Mustafa Külliyesinde 15 Temmuz Özgürlük Sergisi açıldı. Protokolün yürüyüşünün başlaması ile vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanına geldi. Vatandaşlar birlik ve beraberlik sloganları attı, 15 Temmuz’da vatan için canını feda eden şehitleri andı. Buradaki program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. 15 Temmuz akşamını anlatan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.


Programda konuşan Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, "251 vatandaşımızın bir gecede kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Diğer taraftan eşine az rastlanan direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz. Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın’’ dedi.


Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da konuşmasında, “15 Temmuz deyince, FETÖ’cü hainlerin bu milletin silahlarını milletimizin öz evlatlarına doğrulttukları aklımıza geliyor ve bu büyük ihanet karşısında hiddetleniyoruz. 251 şehidimiz, 2 bin 169 gazimiz aklımıza geliyor hüzünleniyoruz. Hiçbir ihanet bizi yıkamaz, hiçbir düşman bu aziz vatanı elimizden alamaz” şeklinde konuştu.


Program Ilgın İlçe Müftüsü Abdurahim Kocagöl’ün yaptığı dua ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:59
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