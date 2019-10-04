Erol Mütercimler yine zırvaladı: Erdoğan 2023'te çekilecek

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te olmayacağını, çekileceğini söyledi.

"Tayyip Bey çekilecek"

Sosyal medyada yayınlanan bir videosunda, Mütercimler, "2023'te Tayyip Bey'in adaylığı yok. Perde arkasına öyle ya da böyle çekilecek. 2023'te yok. Bundan sonrası için kendisine ikbal ve istikbal arayan insanlar hesaplarını ona göre yapsınlar. Ömrümüz varsa 2023'te konuşuruz tekrar. Torunlarla oynamayı çok seviyor. Müsaade edin gitsin oynasın artık torunlarıyla" diye konuştu.