CHP ve İlgezdilerin terör aşkı! Gösterdikleri adaya bak

CHP-İYİ Parti ittifakının terör örgütleri ile bağlantısı iyice ortalara saçıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yolsuzluk soruşturması sonrasında görevden alınan tepkilere rağmen CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Battal İlgezdi’nin ekibine terör gölgesi düştü.

2 örgütle bağlantılı

İlgezdi’nin belediye meclis üyeliği için aday gösterdiği Tuğba Dönmez’in hem terör örgütü PKK/KCK hem de MLKP ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 31 yaşındaki Dönmez, 2007’de MLKP’nin sözde gençlik derneği SGDF içesinde faaliyetlere katıldı. 2015’te PKK/KCK tarafından İstanbul Beyoğlu’nda gerçekleştirilen sözde mahalle toplantılarına katılan Dönmez, 2016 yılında da boş durmadı.

Kardeşi de dağ kadrosunda

2016’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yürütülen hendek operasyonlarını protesto etmek için Diyarbakır’a giden Dönmez, Türk askerine kurşun sıkan teröristlere destek oldu. Terör örgütleri ile irtibatını devam ettiren Dönmez, PKK’nın siyasi uzantılarının bu yıl tertip ettiği Halkların Demokratik Kongresi 9. Kadın Genel Kongresi’nde de yer aldı. Dönmez’in kardeşi Agit Dönmez de PKK’nın dağ kadrosundan faaliyet gösterirken 2015’te teslim oldu.

Terörist için gözyaşı

Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sonrasında kendisi ve yakınları adına kayıtlı onlarca daire ve rezidans olduğu iddia edilen Battal İlgezdi’nin milletvekili eşi Gamze İlgezdi’nin ismi de daha önce terör örgütleri ile anıldı. Gamze İlgezdi 19 Kasım 2015’de PKK/PYD’li terörist Aziz Güler’in cenazesine katılmıştı. İlgezdi terörist için gözyaşı dökmeyi de ihmal etmemişti.

(Yeni Şafak)