İlgezdi’den açıklama

1. Müvekkilimiz Sn. Battal İLGEZDİ, Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olup, Ataşehir ilçesi mülki idare olarak tayin edildiğinde yapılan ilk seçimlerde ve görevine sarf ettiği emek ve elde ettiği başarı sayesinde ikinci kez Ataşehir İlçesi sakinlerinin tercihi, teveccühü ve desteği ile Ataşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmiş bulunmaktadır.

2. YENİ AKİT Gazetesi’nin 25.10.2018 ve 31.10.2018 tarihlerinde yayınladığı ve internet sitesi üzerinde de yayınlanmasına devam edilen haber ile OLUMSUZ ALGI OLUŞTURMAYA yönelik, usulsüz şekilde bir koleje ruhsat verilmesi iddiasına dair “Yolsuzlukta CHP Pişkinliği” ve “Ramazan Kumanyasında Bile Yolsuzluk Yapmışlar” başlıklı haber ile ilgili müvekkilimiz Sn. Battal İLGEZDl’yi ilişkilendiren hakikatle bağdaşmayan yayın yapılmakta ve kamuoyuna işbu yayınla eksik ve yanlış bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

3. Haber içeriğinde bahsi geçen Ramazan İhalesi 4734 sayılı Kamu İhale kanunu 41. ve 42. Maddeleri gereğince “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” ve “Sözleşmeye Davet Bildirimi için Yeterli Süre Bulunmaması” sebepleri dahilinde mevzuat çerçevesinde Kamu İhale Kanunu madde 39 gereğince iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İşbu iptale yönelik olarak Kamu ihale Kurumu nezdinde yapılmış bir şikayet bulunmamakla yapılan haber, gerçeklerden uzak ve kamuoyu nezdinde yanlış algı oluşturmaya çalışan bir haber mahiyetindedir.

Ramazanın başlaması ile birlikte işbu süreçte Belediyecilik hizmetinin aksamaması açısından doğrudan teminlerle sokak iftarları için paket yemek alımı yapılmıştır. İhaleden günler önce verildiği söylenen kumanyaların ihale ile bir ilgisi olmayıp işbu kumanyalar doğrudan temin ile dağıtılan yemek paketleridir. Bilahare kalan süre için yeniden pazarlık usulü ile ihale yapılarak kalan Ramazan günü sayısı için yeter miktarda sokak iftarları için paket yemek alımı ihalesi usul ve yasaya uygun şekilde mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. İşbu ihaleye ilk iptal edilen ilk ihalenin üzerinde kaldığı firma katılım göstermek istemediği için katılım göstermemiş, ihale en düşük teklifi veren firmaya kalan Ramazan Günü sayısına yeter ölçüde kumanya sayısı üzerinden bırakılmıştır. İşbu ihaleye de Kamu İhale Kurumu nezdinde yapılmış bir şikayet bulunamamakla haber içeriği hukuki himayeden muaftır.

4. Hal böyle iken, halihazırda müvekkilimiz hakkında gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde yapılan haber ve haberin devamında iddia edilen yolsuzluk iddiaları çerçevesinde müvekkil aleyhine verilmiş bulunan bir yargı kararı bulunmamakla haber içeriği iddialar yönelik olarak daha evvel yargısal denetimden geçerek herhangi bir suç unsuru tespit edilememiş olayları çarpıtarak ve soyut mülahazalarla, herhangi bir somut delile de yaslanmadan haber yapılmasına son verilmesi gerekmektedir.

5. Sonuç itibarı ile; açıklanan nedenlerle, işbu gerçeklerle bağdaşmayan ve asılsız haberlerinizin . kamuoyundaki tahribatın bir nebze düzeltilmesi için siz Sayın Muhataplara bildirdiğimiz işbu açıklamamızın yayınlanmasını saygıyla vekaleten kamuoyuna duyurulur.

Battal İLGEZDİ

Vekili Av. Ömer Faruk HANSU

Not: Yukarıdaki açıklama mahkeme kararıyla yayınlanan bir açıklama değildir. Gazetemizin “cevap hakkı”na gösterdiği saygı gereği; şu an için herhangi bir kanuni zorunluluk olmadığı halde yayınlanmıştır.