Ilgaz'daki oteller tamamen doldu

KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından olan Ilgaz, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz Dağı, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hafta sonu ve yarıyıl tatili dolayısıyla Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayarak keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarıyıl tatili dolayısıyla kayak merkezinde büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.

Otellerin tamamen dolduğuna işaret eden Akkaya, "Bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde 100'lerde. Çok fazla talep var. Önümüzdeki yıllarda yapılacak ilave odalarla bu sorun giderilir diye düşünüyorum." dedi.

İnsanların Ilgaz'da doyasıya eğlenebileceğini dile getiren Ferhat Akkaya, "Tesisimizde insanlar güzel bir kış tatili geçirsin diye sağlık merkezi bulunuyor. Bunun yanında kış turizmi için ne gerekiyorsa var elbette. Ilgaz çok güzel bir dinlenme yeri. Burada herkes mutlu ve sorunsuz şekilde tatiline devam ediyor." diye konuştu.

İhsan Çağlar ise Taşköprü ilçesinden kayak yapmak için Ilgaz'a geldiğini belirterek, "Tatil dolayısıyla geldik. Burada çok fazla insan var. Neredeyse araba park edecek yer bulamadık. Kayak yapıyoruz, telesiyejle gezinti yapıyoruz. Çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Efe Gümüş ise İstanbul'dan geldiklerini anlatarak, "Ilgaz'a ilk kez geliyorum. Çok kalabalık ve çok güzel bir yer. Daha önce Uludağ'a gitmiştim. Uludağ ile neredeyse aynı. Bugün kaymayı öğreniyorum. Ders alıyorum." şeklinde konuştu.