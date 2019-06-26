Ilgaz Tüneli'nde tatbikat yapılacak Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yapılacak tatbikat nedeniyle Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüp, yarın 14.30-16.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu- Çankırı kara yolunda bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bir yönü, tatbikat nedeniyle yarın 2 saat trafiğe kapalı olacak. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu-Ilgaz-Çankırı kara yolunun 71. kilometresinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde yarın tatbikat yapılacağı belirtildi. Kastamonu-Ilgaz istikametindeki tüpün 14.30-16.30 saatlerinde tatbikat nedeniyle trafiğe kapatılacağı bildirilen açıklamada, yolu kullanacak sürücülerin belirtilen saatlerde Ilgaz Dağı güzergahını kullanmaları istendi. Açıklamada, sürücülerin alternatif güzergahları kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.



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