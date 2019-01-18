Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yarıyıl tatili öncesinde yüzde 100 doluluğa ulaşmanın sevincini yaşıyor.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.

Kış tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz'ın tam bir kış tatili cenneti olduğunu söyledi.

Yarıyıl tatili öncesinde dağdaki otellerin tamamen dolduğunu belirten Akkaya, "Yarıyıl tatili öncesinde bölgedeki otellerin tamamı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bölgeye olan ilgi alaka her geçen gün artıyor." dedi.

Ilgaz'da kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini dile getiren Akkaya, "Son günlerde yağan karla kar kalınlığı oldukça arttı. Ilgaz Dağı adeta gelinliğe büründü. Burada şu anda görsel bir şölen yaşanıyor." diye konuştu.

Akkaya, güzel bir kış tatili geçirmek isteyen herkesi Ilgaz'a beklediklerini ifade etti.



