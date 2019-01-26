Ilgaz Dağı'nda sis etkili oluyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oluyor. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde de sis nedeniyle kayakseverler zaman zaman küçük çaplı kazalar yaşadı.

Sürücüler ise sis nedeniyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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