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Ilgaz Dağı'nda öğrencilerin kar sevinci

"4. KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında Kastamonu'da düzenlenen "Değerler Kampı"na katılan öğrencilerden bazıları, Ilgaz Dağı'na düzenlenen gezide karla tanışmanın sevincini yaşadı

24 Ocak 2019 Perşembe 16:53
Ilgaz Dağı'nda öğrencilerin kar sevinci

KASTAMONU (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen "KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında öğrenciler, Ilgaz Dağı'nı ziyaret etti.

KYK'nin Balıkesir, Bitlis, Muş Mersin, Siirt, Karaman ve Çanakkale'deki yurtlarında kalan 150 öğrenci, kampa katılmak için Kastamonu'ya geldi.

Ilgaz Dağı'na götürülen ve bazıları hayatlarında ilk kez kar gören öğrenciler, kar topu oynayıp kızakla kaydı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Serkan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp kapsamında 7 ilden 150 öğrenciyi misafir ettiklerini söyledi.

Öğrencilere Kastamonu'nun güzelliklerini tanıttıklarını dile getiren Fırat, "Bugün hep beraber Ilgaz Dağı'na çıktık. Gelen öğrencilerin bir bölümü ilk kez burada karla tanıştı. Teleferiğe binenler, kızakla kayanlar oldu. Kimisi kar topu oynadı." dedi.

Öğrencilerden Mehmet Bilgiç de kampa Mersin'den geldiğini belirterek, "Liseyi Samsun'da okurken kar görmüştüm ama kayma şansım olmamıştı. Bugün yıllar sonra yeniden kar gördüm. Kızakla kayıp telesiyeje bindik. Çok güzel bir gün oldu." ifadelerini kullandı.

Ömer Keçeci ise Çanakkale'den geldiğini dile getirerek, "Farklı yerlerden öğrenci arkadaşlarla tanıştık. Bu etkinlik bize çok şey kattı. Bu tip etkinliklerin gençlerin gelişimi açısından her yıl devam etmesi gerekiyor." dedi.

Kamp, yarın sona erecek.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:53
  1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
  2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  3. Kastamonu
  4. kayak
  5. Kyk değerler kampı
  6. Serkan Fırat

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