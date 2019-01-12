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Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yoğunluk

Hafta sonu tatili için Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezine gelen ziyaretçiler eğlenceli vakit geçirdi

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:33
Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yoğunluk

KASTAMONU (AA) - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezinde, hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, 1850 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme fırsatı sunuyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Ilgaz, kış mevsiminde pek çok tatilcinin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hafta sonu tatili için Ilgaz'a ilgi gösteren ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak, keyifli vakit geçiriyor.

Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde hafta sonları yoğunluğun arttığını söyledi.

Ilgaz'ın çok güzel bir manzarası olduğunu dile getiren Akkaya, "Hafta sonları özellikle Ankara ve çevre illerden buraya pek çok kişi geliyor. Gelenlerin tamamı buradan hayran kalmış olarak dönüyor. Ilgaz, doğal güzellikleri ile görülmesi gereken çok önemli bir yer." dedi.

Akkaya, herkesi Ilgaz'a davet etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:33
  1. hafta sonu
  2. Ilgaz Dağı
  3. Kastamonu
  4. yoğunluk

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