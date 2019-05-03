Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde afetlere müdahale toplantısı yapıldı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde oluşabilecek afetlere karşı müdahale toplantısı gerçekleştirildi.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde oluşabilecek afetlere karşı müdahale toplantısı gerçekleştirildi.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde gerçekleştirilen toplantı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Ilgaz Bakım İşletme Şefliğinde yapıldı. Toplantıya Kastamonu AFAD, Çankırı AFAD, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, 157. Şube Şefliği, Çankırı İtfaiyesi, Ilgaz İtfaiyesi, Kastamonu UMKE, Kastamonu JAK ve emniyet personelleri katıldı. 15 Temmuz Ilgaz İstiklal Tünelinde meydana gelebilecek yangın, trafik kazası gibi olası afetlerde müdahale kapasitesinin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda, Ilgaz Dağı Mevkiinde bulunan 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nde meydana gelebilecek olası bir acil durumda olaya nasıl müdahale edileceği ve intikal planlaması konularında katılımcı kurumlar arasında istişare gerçekleştirilerek. Konu ile ilgili masa başı tatbikatı yapıldı. Toplantı sonucunda, tünelde yapılan incelemelerin ardından ileri bir tarihte acil durum tatbikatı yapılmasına karar verildi.

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