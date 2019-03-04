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"İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G’yi getireceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Biz tüm ülkemizin her köşesini ulaşılabilir ve erişilebilir yaptık. Bölünmüş yollarıyla, hava alanlarıyla, demir yollarıyla, hızlı ve yüksek hızlı demir yolları ile insanımızı buluşturduk"- "Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji inşallah dünyadaki bir çok ülkeden önce hatta ilk üç arasında düşünüyoruz. Ülkemizde hizmete girecek"

04 Mart 2019 Pazartesi 16:21
"İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G’yi getireceğiz"

ERZİNCAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji inşallah dünyadaki bir çok ülkeden önce hatta ilk üç arasında düşünüyoruz." dedi.

Turhan, Erzincan'daki temas ve incelemeleri kapsamında STK temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Türkiye'nin her yerini ulaşılabilir hale getirdiklerini anımsatan Turhan, "Biz tüm ülkemizin her köşesini ulaşılabilir ve erişilebilir yaptık. Bölünmüş yollarıyla, hava alanlarıyla, demir yollarıyla, hızlı ve yüksek hızlı demir yolları ile insanımızı buluşturduk. Bu hizmetleri insanımıza sunduk. Hava yolunu halkın yolu yaptık." diye konuştu.

İletişimde 4,5G geniş bant hizmeti sunduklarına dikkati çeken Turhan, şunları söyledi:

"İletişimde inşallah önümüzdeki yıl 5G’yi getireceğiz. 5G ne demek? Geçen hafta Barcelona’da bir fuara katılma fırsatım oldu. Dünya şu anda 5G ile bir değişim yaşıyor. Bu teknoloji inşallah dünyadaki bir çok ülkeden önce hatta ilk üç arasında düşünüyoruz. Ülkemizde hizmete girecek. Yani iletişim, erişim çok daha hızlı ve çok daha geniş kapsamlı olacak. Sanayi sektörümüz, eğitim sektörümüz, sağlık sektörüz, tarım sektörümüz bu manda bu sistemden daha rahat bir şekilde faydalanıp insanımızın hayatını kolaylaştıracak. Biz insanımızın hayatını kolaylaştırmak için insanımızın yaşam kalitesini artırmak için birçok hizmetleri sunduk."

Birlik ve beraberlik içerisinde bu topraklarda gözü olanlara karşı mücadeleye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Cahit Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz birbirimize sarıldığımız ve kenetlendiğimiz müddetçe, birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe bu coğrafyada, bu topraklarda kimse Türk milletine, benim insanıma racon kesemez ve kural koyamaz. Bizim milletin şefkati ve merhameti olduğu kadar şamarı da o kadar ağırdır. Bizi siyasi koldan bölüp parçalamak isteyenler var. Bu nedenle çok dikkatli olmamız lazım."

Bakan Turhan daha sonra Erzurum'a hareket etti.



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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:21
  1. Erzincan
  2. Mehmet Cahit Turhan
  3. STK temsilcileri
  4. ulaştırma ve altyapı bakanı

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