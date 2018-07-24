İletişim Başkanlığı’na hangi kurumlar bağlandı? TRT ve RTÜK nereye bağlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle direk Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağlık iki yeni başkanlık kuruldu. Bu başkanlıklar Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı oldu. Peki İletişim Başkanlığı’na hangi kurumlar bağlandı.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlandı.