'İlerici ol, ama illa ki bağnazca kafa tutmadan kitap kurdu olarak...'

Ülke işlerinde ilerlemeyi, gelişmeyi isteyen insana sözlük “ilerici” açıklamasını veriyor. Pek tabii ki sadece ülke işlerinde değil, tüm yaşam alanında ilerlemeyi ve gelişmeyi istemeli ilerici insan.

İlerici insan sadece çağı ve çağ ötesi ile mi meşgul olur? Hep yönü ileri midir? Tabii ki değil. O, yeri gelir çağlar evveline gider, yeri gelir çağlar sonrası ile meşgul olur. Hatta yeri gelir gayb âlemi (bugün metafizik diye adlandırılıyor) ile bile meşgul olmalıdır. Önemli olan; mevcut olan konumdan bir adım daha ileride olmak. Bu konuda ziyade menfaat gözeten kişidir. Lakin çok önemli bir hatırlatma; menfaat ehli olayım derken kudret ehli olduğu düşüncesinden de ziyade kaçınmalıdır. Bu cümleyi bir arkadaşımın hayat çıkarımı daha iyi anlatır. Arkadaşım: “Gençliğim boyunca babayiğit bir delikanlı idim. İri yarı, zeki, güçlü, bileği bükülmez bir kabadayı idim. Bir gün kafamı öyle bir tosladım ve anladım ki, Yeryüzünün Tek Kabadayısı(teşbihte hata olmasın): Hâkimlerin Hâkimi, Cenab-ı Rabbül Âleminmiş” diyor.

Özetle son derece iyi niyetli, menfaat ehli ama asla kafa tutan, kudret ehli olunmamalı. İlerici kelimesinin sözlük anlamında ülke işleri vardı ya!

İlerici insan ile ilgili bu konuda bir örnek verelim.

İlber Ortaylı’nın Avrupa ve Biz kitabı sayfa 103’de Lozan Anlaşması için İsmet Paşa’nın “büyük bir ilerleme, beşeriyet tarihi için çok büyük bir anlam” dediğini yazar. Peki, Lozan Anlaşması bugünün Türkiye’sinde boğazlarımızda sınırlamalar getirmiyor mu? Ama o günün Türkiye’sinde kazanımdı denilebiliyor. Hatta az evvel yazdığımız üzere, “beşeriyet tarihi için çok büyük bir anlam” deniliyor. Bakınız evvel tarihli bir olay, çok sonraki yıllarda nasıl da koskoca bir gerileme vesilesi olmuş. Alacağımız nokta geçmişle meşgul olmak ilericiliğe engel değildir. Öyle olsaydı bugünkü devlet erkânı topyekûn İsmet Paşa’ya düşman olurdu. Hâlbuki durum analizi yapmaya vesile oluyor. Şimdi de bir iki kelime analizi ile ilericiyi açıklamaya çalışacağım. Şeriat kelimesi “büyük cadde” demektir. Terimsel olarak ise Kur’an’a dayanan Müslümanlık demektir. Evvel büyüklerimizden Mustafa İsmet Garibullah Hazretlerimiz’e göre “parlak güneş” demektir. Fakat maalesef halk nazarında insan taşlamak, kol kesmek demektir.

Bir diğeri “cumhuriyet” kelimesi. Yine İlber Ortaylı’nın Avrupa ve Biz kitabı sayfa 95’deki açıklamalarında “cumhur” kelimesi “cemaat” anlamına gelen kelime demektir. Kitapta yazdığına göre Türkler cumhur kelimesini türetip, rejim adı yapmışlardır. Fakat bugün maalesef Arap kökenli bu kelime, türbanı olan ve türbanı olmayan kardeşlerim arasında ayrım ifade eden kelimedir. İki tarafın da bu kelimenin türetilme öyküsünden haberleri var mı acaba? İki tarafa da kocaman sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Son kelimem ise Kur’an kelimesidir. Bu kelime Arapça “oku” fiilinden türeyen mastardır. Ömrümüz boyu ilk ayet-i kerime olan bu fiili yerine getirirsek, ancak işe yarar bir insan olabiliriz.

Üç kelimeye de bakar mısınız? Hayatını geliştirmek isteyen bir insanı geriletecek kelimeler mi? Sanırım ziyadesiyle dünyasını zenginleştirecek kelimeler.

Tabii ki bunlar, bu aciz kardeşinizin nacizane düşünceleri. Böyle düşünüyorum diye bunlar dosdoğru diyemem. Lakin aslı astarı araştırılmadan da inkâr edilmesi de cahillik olmaz mı? Aksini iddia mümkün. Lakin herkes kitaplarının arasına!

Diyojen’e sormuşlar: “Sence akıllı adam nereden belli olur?” Cevaplamış: “Tabii ki konuşmasından!” Tekrar sormuşlar: “Peki, adam hiç konuşmazsa?”

Diyojen, “ O kadar akıllısına rastlamadım henüz” demiş.

Yine bir gün Diyojen, Atina sokaklarında elinde fener dolaşıyormuş. “Gündüz gözüyle elinde fener ne arıyorsun?” demişler. Diyojen: “ADAM arıyorum” demiş.

Yaa güzel kardeşlerim! Şimdi ilerici kelimesini nerede kullanıp, nerede kullanmayacağımızı tekrar gözden geçirelim. Üniversiteden mezun olurken aynı dönemde hem harp akademisinde, hem yurt dışında, hem de bize ders veren bir hocamız şöyle buyurmuştu: “dört yıl boyunca burada neyi? Nerede bulacağınızı öğrendiniz. Derinleşmek size kalmış…” Yine, yurt dışında Müslümanlığı kabul eden bir anne, evladına hemen Müslümanlığı kabul etmesini teklif etmemiş. Çocuğunun Müslümanlığına vesile olan kişi hayretler içerisinde kalarak anneye sorar:” çocuğunuza niçin siz annesi olarak şehadeti teklif etmediniz?” Anne ibretlik bir cevap veriyor: “ Araştırıp, öğrenmesini ve kendisinin bulmasını istedim” diyor.

İlerle, ama sorup sorgulayarak,

Öğren, ama çalışıp, çabalayarak,

Oku, ama gündüz gece gözlerini yorarak,

İLERİCİ ol, ama illa ki bağnazca kafa tutmadan KİTAP KURDU olarak.